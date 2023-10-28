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Türkiye'den yeni sondaj hamlesi! İsrail'le anlaşma askıya alındı rota Doğu Akdeniz'e döndü

Türkiye, İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı tutumun ardından İsrail ile olan ilişkilerini askıya aldı. Enerji alanında yapılacak anlaşmayı da donduran Türkiye, kritik bir adım attı. Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarına devam eden Türkiye, önümüzdeki yılın arama ve sondaj planını da hazırladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.10.2023 07:44
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Türkiye’den yeni sondaj hamlesi! İsrail’le anlaşma askıya alındı rota Doğu Akdeniz’e döndü

2024'te karada ve KKTC'nin deniz ruhsat sahaları dâhil olmak üzere denizlerde petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında sismik ve sondaj çalışmaları daha da yoğunlaştırılacak.

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Türkiye’den yeni sondaj hamlesi! İsrail’le anlaşma askıya alındı rota Doğu Akdeniz’e döndü

Bu kapsamda, gelecek yıl ham petrol ve doğalgaz arama ve üretimi kapsamında kara ve deniz alanlarında 250 kuyuda sondaj yapılacak. Ayrıca, 20 bin kilometrekarede üç boyutlu sismik veri toplanacak.

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Türkiye’den yeni sondaj hamlesi! İsrail’le anlaşma askıya alındı rota Doğu Akdeniz’e döndü

350 BİN METRE SONDAJ
Bir yandan da enerji ve sanayi sektörlerinin hammadde ihtiyacını karşılamak üzere, ekonomik potansiyeli yüksek, stratejik ve kritik madenlerin aranmasına öncelik verilecek. Bunun için yurt içi ve yurt dışındaki arama faaliyetleri artırılacak.

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Türkiye’den yeni sondaj hamlesi! İsrail’le anlaşma askıya alındı rota Doğu Akdeniz’e döndü

Bu kapsamda 15 bin kilometre havadan jeofizik araştırması yürütülecek. Maden arama ve araştırmaları kapsamında 350 bin metre sondaj yapılacak.

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Türkiye’den yeni sondaj hamlesi! İsrail’le anlaşma askıya alındı rota Doğu Akdeniz’e döndü

Ayrıca, arama ve araştırma faaliyetleri kapsamında 22 bin kilometrekare detay etüt yapılacak. Ülkeler ve ülke grupları tarafından belirlenen stratejik ve kritik hammaddeler ile nadir toprak elementlerinin aranması ve araştırılmasına yönelik projelerde geliştirilecek.