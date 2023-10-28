Türkiye'den yeni sondaj hamlesi! İsrail'le anlaşma askıya alındı rota Doğu Akdeniz'e döndü

Türkiye, İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı tutumun ardından İsrail ile olan ilişkilerini askıya aldı. Enerji alanında yapılacak anlaşmayı da donduran Türkiye, kritik bir adım attı. Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarına devam eden Türkiye, önümüzdeki yılın arama ve sondaj planını da hazırladı. İşte detaylar...