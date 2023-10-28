28 Ekim 2023, Cumartesi
Türkiye'den yeni sondaj hamlesi! İsrail'le anlaşma askıya alındı rota Doğu Akdeniz'e döndü
Türkiye, İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı tutumun ardından İsrail ile olan ilişkilerini askıya aldı. Enerji alanında yapılacak anlaşmayı da donduran Türkiye, kritik bir adım attı. Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarına devam eden Türkiye, önümüzdeki yılın arama ve sondaj planını da hazırladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.10.2023 07:44
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