Dul ve Yetim Aylığı alanlara çifte zam müjdesi! Yüzde 75, 50, 25 hesabı çıktı! En az 5.625 TL maaş ve ikramiye artışı...

Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Emekli aylıklarına ve bayram ikramiyelerine gelen zamdan dul ve yetimler de yararlanacak. En düşük 7 bin 500 lira aylık ödemesi, dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu imkandan hisseleri oranında yararlanacak. Yüzde 25, 50 ve 75 hesabı çıktı. Peki dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı dul ve yetim maaşları ne zaman yatacak?