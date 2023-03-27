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Haberler Galeri Dul ve Yetim Aylığı alanlara çifte zam müjdesi! Yüzde 75, 50, 25 hesabı çıktı! En az 5.625 TL maaş ve ikramiye artışı...

Dul ve Yetim Aylığı alanlara çifte zam müjdesi! Yüzde 75, 50, 25 hesabı çıktı! En az 5.625 TL maaş ve ikramiye artışı...

En düşük emekli aylığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilerin en düşük maaş ödemesinin 7.500 TL'ye çekilmesi ve bayram ikramiyelerinin artışı ile birlikte bir zam müjdesi de dul ve yetim aylıklarına geldi. Peki dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı dul ve yetim maaşları ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 12:41
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Dul ve Yetim Aylığı alanlara çifte zam müjdesi! Yüzde 75, 50, 25 hesabı çıktı! En az 5.625 TL maaş ve ikramiye artışı...

Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Emekli aylıklarına ve bayram ikramiyelerine gelen zamdan dul ve yetimler de yararlanacak. En düşük 7 bin 500 lira aylık ödemesi, dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu imkandan hisseleri oranında yararlanacak. Yüzde 25, 50 ve 75 hesabı çıktı. Peki dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı dul ve yetim maaşları ne zaman yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dul ve Yetim Aylığı alanlara çifte zam müjdesi! Yüzde 75, 50, 25 hesabı çıktı! En az 5.625 TL maaş ve ikramiye artışı...

Emeklilere ve EYT'lilere çifte zam için yasa süreci başlıyor. TBMM'ye sevk edilen tasarı yarın Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine gelirken, düzenleme ile en düşük emekli aylığı ödemesi 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesi de bin 100 liradan 2 bin liraya yükseliyor.

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Dul ve Yetim Aylığı alanlara çifte zam müjdesi! Yüzde 75, 50, 25 hesabı çıktı! En az 5.625 TL maaş ve ikramiye artışı...

Emeklilerin ve EYT'lilerin heyecanla beklediği çifte zamdan dul ve yetimler de yararlanacak. Hem en düşük emekli aylığındaki hem de bayram ikramiyesindeki artışlar, vefat eden emekli yakınlarının aylıklarını alanlara da yansıtılacak.

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Dul ve Yetim Aylığı alanlara çifte zam müjdesi! Yüzde 75, 50, 25 hesabı çıktı! En az 5.625 TL maaş ve ikramiye artışı...

DUL KADINA EN AZ 5.625 TL

En düşük 7 bin 500 lira aylık ödemesi, dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu imkandan hisseleri oranında yararlanacak.

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Dul ve Yetim Aylığı alanlara çifte zam müjdesi! Yüzde 75, 50, 25 hesabı çıktı! En az 5.625 TL maaş ve ikramiye artışı...

Örneğin; yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 4 bin 125 liradan az olamıyordu. Bu tutar, yeni taban aylığın devreye girmesiyle, 5 bin 625 liraya çıkacak.