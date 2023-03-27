HaberlerGaleriDul ve Yetim Aylığı alanlara çifte zam müjdesi! Yüzde 75, 50, 25 hesabı çıktı! En az 5.625 TL maaş ve ikramiye artışı...
Dul ve Yetim Aylığı alanlara çifte zam müjdesi! Yüzde 75, 50, 25 hesabı çıktı! En az 5.625 TL maaş ve ikramiye artışı...
En düşük emekli aylığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilerin en düşük maaş ödemesinin 7.500 TL'ye çekilmesi ve bayram ikramiyelerinin artışı ile birlikte bir zam müjdesi de dul ve yetim aylıklarına geldi. Peki dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı dul ve yetim maaşları ne zaman yatacak?