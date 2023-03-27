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Haberler Galeri TOKİ İstanbul Merkez ARSA kura Sonuçları | TOKİ İlk Evim Arsam Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ! TOKİ İstanbul müşterek arsa Canlı İzle!

TOKİ İstanbul Merkez ARSA kura Sonuçları | TOKİ İlk Evim Arsam Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ! TOKİ İstanbul müşterek arsa Canlı İzle!

TOKİ İstanbul merkez müşterek arsa kura çekilişleri başladı. Sonuçlara ilişkin araştırmalar gündemdeki yerini alırken Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında arsa ve ev sahibi olmak isteyenler detayları merak ediyor. 27 Mart'ta başlayan kuralar saat 10.00 itibarıyla TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanmaya başladı. Peki TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 12:15
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TOKİ İstanbul Merkez ARSA kura Sonuçları | TOKİ İlk Evim Arsam Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ! TOKİ İstanbul müşterek arsa Canlı İzle!

TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında müstakil ve müşterek arsaların hak sahipliği kura çekilişlerine başladı. Bugün çekilecek olan İstanbul merkez müşterek arsa kura sonuçları gündemdeki yerini aldı. Hem kurayı canlı takip etmek hem de sonuçlara ulaşmak isteyenler detayları araştırıyor. Peki TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ arsa kura sonuç ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ İstanbul Merkez ARSA kura Sonuçları | TOKİ İlk Evim Arsam Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ! TOKİ İstanbul müşterek arsa Canlı İzle!

TOKİ İSTANBUL MERKEZ MÜŞTEREK ARSA KURASI CANLI YAYIN İZLE

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

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TOKİ İstanbul Merkez ARSA kura Sonuçları | TOKİ İlk Evim Arsam Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ! TOKİ İstanbul müşterek arsa Canlı İzle!

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

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TOKİ İstanbul Merkez ARSA kura Sonuçları | TOKİ İlk Evim Arsam Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ! TOKİ İstanbul müşterek arsa Canlı İzle!

İSTANBUL TOKİ ARSA KURASI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN!

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TOKİ İstanbul Merkez ARSA kura Sonuçları | TOKİ İlk Evim Arsam Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ! TOKİ İstanbul müşterek arsa Canlı İzle!

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ EKRANI

TOKİ kura sonuçları, kura çekiminin ardından ilan edilecek.