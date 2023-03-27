TOKİ İstanbul Merkez ARSA kura Sonuçları | TOKİ İlk Evim Arsam Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ! TOKİ İstanbul müşterek arsa Canlı İzle!

TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında müstakil ve müşterek arsaların hak sahipliği kura çekilişlerine başladı. Bugün çekilecek olan İstanbul merkez müşterek arsa kura sonuçları gündemdeki yerini aldı. Hem kurayı canlı takip etmek hem de sonuçlara ulaşmak isteyenler detayları araştırıyor. Peki TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ arsa kura sonuç ekranı...