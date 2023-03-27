HaberlerGaleriTOKİ İstanbul Merkez ARSA kura Sonuçları | TOKİ İlk Evim Arsam Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ! TOKİ İstanbul müşterek arsa Canlı İzle!
TOKİ İstanbul Merkez ARSA kura Sonuçları | TOKİ İlk Evim Arsam Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ! TOKİ İstanbul müşterek arsa Canlı İzle!
TOKİ İstanbul merkez müşterek arsa kura çekilişleri başladı. Sonuçlara ilişkin araştırmalar gündemdeki yerini alırken Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında arsa ve ev sahibi olmak isteyenler detayları merak ediyor. 27 Mart'ta başlayan kuralar saat 10.00 itibarıyla TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanmaya başladı. Peki TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?