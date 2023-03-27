HaberlerGaleri4A, 4B, SSK, Bağ-Kur ZAMLI emekli maaşları ne zaman yatacak? Son dakika: Kesinleşti! Tahsis NO sonu 9,7,5,3,1, 8, 6,4,2,0 olanlar Nisan ayının...
4A, 4B, SSK, Bağ-Kur ZAMLI emekli maaşları ne zaman yatacak? Son dakika: Kesinleşti! Tahsis NO sonu 9,7,5,3,1, 8, 6,4,2,0 olanlar Nisan ayının...
Son dakika haberleri... Emeklilere peş peşe gelen maaş ve bayram ikramiyesi müjdelerinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zamlı maaşların ne zaman yatacağını duyurdu. 8,8 milyon emeklinin yararlanacağı 7.500 TL'lik zam düzenlemesinin detayları araştırılıyor. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis no sonu 9, 7, 5, 3,1, 8, 6, 4, 2, 0 olanlar nisan ayının...