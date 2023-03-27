4A, 4B, SSK, Bağ-Kur ZAMLI emekli maaşları ne zaman yatacak? Son dakika: Kesinleşti! Tahsis NO sonu 9,7,5,3,1, 8, 6,4,2,0 olanlar Nisan ayının...

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği zamlı maaşlar için beklenen tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklandı. Enflasyonun tahribatına karşı emeklileri koruyacak iyileştirmeler sürerken zamlı maaşlar için tarih araştırmaları da başladı. Peki zamlı emekli maaşları nisan ayında mı yatacak?