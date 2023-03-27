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Haberler Galeri 4A, 4B, SSK, Bağ-Kur ZAMLI emekli maaşları ne zaman yatacak? Son dakika: Kesinleşti! Tahsis NO sonu 9,7,5,3,1, 8, 6,4,2,0 olanlar Nisan ayının...

4A, 4B, SSK, Bağ-Kur ZAMLI emekli maaşları ne zaman yatacak? Son dakika: Kesinleşti! Tahsis NO sonu 9,7,5,3,1, 8, 6,4,2,0 olanlar Nisan ayının...

Son dakika haberleri... Emeklilere peş peşe gelen maaş ve bayram ikramiyesi müjdelerinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zamlı maaşların ne zaman yatacağını duyurdu. 8,8 milyon emeklinin yararlanacağı 7.500 TL'lik zam düzenlemesinin detayları araştırılıyor. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis no sonu 9, 7, 5, 3,1, 8, 6, 4, 2, 0 olanlar nisan ayının...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2023 13:19
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4A, 4B, SSK, Bağ-Kur ZAMLI emekli maaşları ne zaman yatacak? Son dakika: Kesinleşti! Tahsis NO sonu 9,7,5,3,1, 8, 6,4,2,0 olanlar Nisan ayının...

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği zamlı maaşlar için beklenen tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklandı. Enflasyonun tahribatına karşı emeklileri koruyacak iyileştirmeler sürerken zamlı maaşlar için tarih araştırmaları da başladı. Peki zamlı emekli maaşları nisan ayında mı yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4A, 4B, SSK, Bağ-Kur ZAMLI emekli maaşları ne zaman yatacak? Son dakika: Kesinleşti! Tahsis NO sonu 9,7,5,3,1, 8, 6,4,2,0 olanlar Nisan ayının...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından enflasyonun tahribatına karşı emeklileri koruyacak iyileştirmeler sürdürülüyor.

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4A, 4B, SSK, Bağ-Kur ZAMLI emekli maaşları ne zaman yatacak? Son dakika: Kesinleşti! Tahsis NO sonu 9,7,5,3,1, 8, 6,4,2,0 olanlar Nisan ayının...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTTI

2019 yılında 1.000 TL olarak getirilen emekli alt sınır aylığı 2020 yılında 1500 TL'ye, 2022 yılı Ocak ayında 2 bin 500 TL'ye yükseltildi. 2022 yılı Temmuz itibarıyla 3 bin 500 TL'ye, 2023 yılı Ocak itibarıyla da 5 bin 500 TL'ye yükseltildi.

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4A, 4B, SSK, Bağ-Kur ZAMLI emekli maaşları ne zaman yatacak? Son dakika: Kesinleşti! Tahsis NO sonu 9,7,5,3,1, 8, 6,4,2,0 olanlar Nisan ayının...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5 bin 500 TL olan emekli alt sınır aylığı tutarının 2023/Nisan ödeme döneminden itibaren yüzde 36,36 artışla 7 bin 500 TL'ye yükseltileceğini duyurdu.

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4A, 4B, SSK, Bağ-Kur ZAMLI emekli maaşları ne zaman yatacak? Son dakika: Kesinleşti! Tahsis NO sonu 9,7,5,3,1, 8, 6,4,2,0 olanlar Nisan ayının...

Böylece en düşük emekli maaşı Aralık 2022'ye göre yüzde 114,3 artırılmış olacak.