1 alana 1 bedava kampanyası! Fiyatlar düştü, elinizi çabuk tutun! Et, peynir, süt birçok üründe indirim! A101 aktüel kataloğu...

1 alana 1 bedava kampanyası! Fiyatlar düştü, elinizi çabuk tutun! Et, peynir, süt birçok üründe indirim! A101 aktüel kataloğu... Doların düşmesi sonrasında market fiyatlarının alacağı son hal merak ediliyor. Marketlerin aktüel katalogları yakından takip ediliyor. A101 market indirimli 24-31 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı. Birbirinden çeşitli ürünleri oldukça makul fiyatlarla satışa sunan A101'de bu hafta neler var merak ediliyor. İşte, A101 aktüel kataloğu...