DSİ'den 9 ilde personel alımı müjdesi! DSİ memur alım şartları neler? KPSS şartı var mı? DSİ 9 ilde personel alımı yapacak. Personel alımı ile ilgili ilan bugün Devlet Personel Daire Başkanlığı'nca duyuruldu. Duyuruda, DSİ'nin açıklamasına yer verildi. DSİ personel alım başvuruları 8 Ocak'ta başlayacak. Adaylardan istenen şartlar da resmen açıklandı. DSİ'nin personel alımı yapacağı iller, pozisyonlar ve iş için gerekli nitelikler vatandaşlarca aranıyor. Peki, DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? DSİ memur alımı başvuru şartları neler? DSİ personel alımında KPSS şartı var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları... Giriş Tarihi: 27.12.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 11:55
Devlet Su İşleri (DSİ) 9 ilde personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı ile ilgili bilgilendirme Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından yapıldı. Personel alımı kısa sürede büyük ilgi görürken, detaylar yoğun şekilde aranmaya başlandı. Özellikle KPSS şartı ve başvuru tarihleri merak ediliyor. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak gelişmelerin detaylarını derledik. Peki, DSİ memur alım şartları neler? KPSS şartı var mı? İşte detaylar...
DSİ'DEN PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden personel alımına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kurumumuzun taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere;
Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 35 (otuz beş) adet Mühendis kadrosuna, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, "07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği" çerçevesinde 10 Şubat 2020 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacaktır. DSİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.
c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.
DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Sınav Başvuru Formu'nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur. Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih yapabilecektir. Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular; 8 Ocak 2020 tarihi saat 10.00 da başlayacak, 17 Ocak 2020 tarihi saat 24.00 de sona erecektir.