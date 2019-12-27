DSİ'den 9 ilde personel alımı müjdesi! DSİ memur alım şartları neler? KPSS şartı var mı?

Devlet Su İşleri (DSİ) 9 ilde personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı ile ilgili bilgilendirme Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından yapıldı. Personel alımı kısa sürede büyük ilgi görürken, detaylar yoğun şekilde aranmaya başlandı. Özellikle KPSS şartı ve başvuru tarihleri merak ediliyor. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak gelişmelerin detaylarını derledik. Peki, DSİ memur alım şartları neler? KPSS şartı var mı? İşte detaylar...