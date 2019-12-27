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Son dakika konut kredisi faizi 0,79'a düştü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar?

Konut kredisi faiz oranı 0,79'a düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımız konut kredisi faiz oranını 0,79'a düşürecek" dedi. Kamu bankaları 1 Ocak 2020'den itibaren 0,79 faiz ile kredi vermeye başlayacak. Bakan Albayrak'ın müjdesi vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanırken, kredi faiz hesaplamaları da başladı. Vatandaşlar kredi faizlerindeki son durumu merak ediyor. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? İşte konut kredisi faiz oranlar 27 Aralık...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 12:50
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Son dakika konut kredisi faizi 0,79'a düştü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar?

Konut kredisi faizlerinde beklenen müjde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada konu kredisi faiz oranlarının 0,79'a düşeceğini söyledi. Kamu bankaları Bakan Albayrak'ın sözlerinin ardından konut kredisi faiz oranını 0,99'dan 0,79'a çekecek. Merkez Bankası politika faizini 12 Aralık'ta yüzde 14'ten 12'ye düşürmüştü. Bankalardan bu hamle uzun süredir bekleniyordu. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? İşte güncel konut kredisi faiz oranları...

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Son dakika konut kredisi faizi 0,79'a düştü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar?

BAKAN ALBAYRAK'TAN FAİZ İNDİRİMİ MÜJDESİ

Şırnak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Albayrak önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

- Operasyonlara izin vermedik, zor günler geride kaldı.

- Enflasyonda yılı yüzde 11'lerle kapatma noktasına geldik.

- 6 yıl önceki faiz rakamlarına döndük.

- 2020'de enflasyon daha da düşecek.

-Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0,79'a indiriyor.

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Son dakika konut kredisi faizi 0,79'a düştü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar?

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

Merkez Bankası yılın son PPK toplantısında politika faizini beklentilerin üzerinde 2 puan geriletmişti. Bu hamle sonrası bankalardan indirim bekleniyordu. Politika faizi yılı yüzde 12 seviyesinde kapatırken, sıfır konutta faiz 0,79'la kapatacak.

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Son dakika konut kredisi faizi 0,79'a düştü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar?

27 ARALIK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANI

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.19

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,02

Sıfır konutta: 0,79

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Son dakika konut kredisi faizi 0,79'a düştü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar?

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANI

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.19

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,02

Sıfır konutta: 0,79