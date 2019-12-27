Son dakika konut kredisi faizi 0,79'a düştü! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar?

Konut kredisi faiz oranı 0,79'a düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımız konut kredisi faiz oranını 0,79'a düşürecek" dedi. Kamu bankaları 1 Ocak 2020'den itibaren 0,79 faiz ile kredi vermeye başlayacak. Bakan Albayrak'ın müjdesi vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanırken, kredi faiz hesaplamaları da başladı. Vatandaşlar kredi faizlerindeki son durumu merak ediyor. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? İşte konut kredisi faiz oranlar 27 Aralık...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 12:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





