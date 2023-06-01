DSİ kura sonuç sorgulama ekranı 2023-CANLI İZLE | DSİ 819 işçi alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 1 Haziran www.dsi.gov.tr ASİL-YEDEK isim listesi

DSİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLENİR Mİ, NEREDE YAYINLANACAK?

DSİ kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyuruldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerin herhangi bir platform veya kanaldan canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.