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Haberler Galeri DSİ kura sonuç sorgulama ekranı 2023-CANLI İZLE | DSİ 819 işçi alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 1 Haziran www.dsi.gov.tr ASİL-YEDEK isim listesi

DSİ kura sonuç sorgulama ekranı 2023-CANLI İZLE | DSİ 819 işçi alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 1 Haziran www.dsi.gov.tr ASİL-YEDEK isim listesi

DSİ kura çekimi 1 Haziran Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Devlet Su İşleri bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar işçi alımı ile ilgili başvurularını tamamladı. Kura çekilişinin ardından kadro sayısının 4 katı kadar asil ve aynı anda yedek aday çağrılacak. Peki DSİ 819 işçi alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 11:19
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DSİ kura sonuç sorgulama ekranı 2023-CANLI İZLE | DSİ 819 işçi alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 1 Haziran www.dsi.gov.tr ASİL-YEDEK isim listesi

DSİ kura çekimi sonuç sorgulama ekranı binlerce aday tarafından merak ediliyor. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava katılım hakkı kazanan adaylar belli olacak. 1 Haziran Perşembe günü noter huzurunda çekilen kura çekilişinin sonuçları araştırılıyor. Peki DSİ 819 işçi alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DSİ kura sonuç sorgulama ekranı 2023-CANLI İZLE | DSİ 819 işçi alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 1 Haziran www.dsi.gov.tr ASİL-YEDEK isim listesi

DSİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLENİR Mİ, NEREDE YAYINLANACAK?

DSİ kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyuruldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerin herhangi bir platform veya kanaldan canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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DSİ kura sonuç sorgulama ekranı 2023-CANLI İZLE | DSİ 819 işçi alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 1 Haziran www.dsi.gov.tr ASİL-YEDEK isim listesi

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ 819 işçi alımı için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava katılım gösterecek adaylar kura çekimi ile belirlenecek.

Buna göre DSİ işçi alımı kura çekimi 1 Haziran 2023 Perşembe günü (bugün) yapılacak.

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DSİ kura sonuç sorgulama ekranı 2023-CANLI İZLE | DSİ 819 işçi alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 1 Haziran www.dsi.gov.tr ASİL-YEDEK isim listesi

Sınavlara iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacak.

Bu adaylar 1 Haziran 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve saatine ilişkin bilgiler, alımı yapacak DSİ bölge müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.

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DSİ kura sonuç sorgulama ekranı 2023-CANLI İZLE | DSİ 819 işçi alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 1 Haziran www.dsi.gov.tr ASİL-YEDEK isim listesi

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!