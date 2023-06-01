01 Haziran 2023, Perşembe
DSİ kura sonuç sorgulama ekranı 2023-CANLI İZLE | DSİ 819 işçi alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 1 Haziran www.dsi.gov.tr ASİL-YEDEK isim listesi
DSİ kura çekimi 1 Haziran Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Devlet Su İşleri bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar işçi alımı ile ilgili başvurularını tamamladı. Kura çekilişinin ardından kadro sayısının 4 katı kadar asil ve aynı anda yedek aday çağrılacak. Peki DSİ 819 işçi alımı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 01.06.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 11:19
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