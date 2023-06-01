01 Haziran 2023, Perşembe
Adalet Bakanlığı başvuru sonuç ekranı 2023 | Adalet.gov.tr 22 bin 43 personel alımı sonuçları açıklandı mı? İnfaz koruma memuru, zabıt katibi...
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarına ilişkin detaylar araştırılıyor. 22 bin 43 personel alımı için gözler Adalet Bakanlığı'na çevrildi. Başvuruları 11 Mayıs'ta sonlanan personel alımı ili ilgili son gelişmeler arama motorlarında araştırılıyor. Peki Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sınav tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 01.06.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 10:59
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