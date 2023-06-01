Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlandı mı sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi gibi pek çok branştan alımın gerçekleşeceği ilana ilişkin gözler Adalet Bakanlığı'na döndü. Peki Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sınav tarihleri belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...