DSİ İŞKUR İş ilanı başvuru 2023 | KPSS şartsız ilkokul mezunu 14 KAMU personel alımı! Mühendis, İşçi, Operatör... Başvuru şartları neler?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumu İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacağını duyurdu. 20 Şubat'ta başlayan başvurular 4 gün boyunca sürecek. DSİ en az ilkokul en fazla lisans mezunu toplam 14 personel alımı gerçekleştirecek. Peki DSİ kamu personel başvuru şartları neler?