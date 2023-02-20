DSİ İŞKUR İş ilanı başvuru 2023 | KPSS şartsız ilkokul mezunu 14 KAMU personel alımı! Mühendis, İşçi, Operatör... Başvuru şartları neler?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumu İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacağını duyurdu. 20 Şubat'ta başlayan başvurular 4 gün boyunca sürecek. DSİ en az ilkokul en fazla lisans mezunu toplam 14 personel alımı gerçekleştirecek. Peki DSİ kamu personel başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 20.02.2023
17:26
DSI-Et ve Süt Kurumu 14 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Su kanalı işçisi, ziraat mühendisi, elektrik mühendisi, su pompası operatörü gibi branşlarda açılan ilanda KPSS şartı aranmıyor. Başvuruda bulunmaları takdirde eski hükümlü ve normal statüye sahip personel adayları değerlendirilecek. İşte DSİ İŞKUR personel alımı başvuru ekranı...
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BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumu Kamu Personeli alımı ilanı yayımladı. İlanlara 20 ila 24 Şubat 2023 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.
İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın kutucuğa "DSİ" yazın ve ara seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.
İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.
ET VE SÜT KURUMU PERSONEL ALIMI
Denizli Merkezefendi olan Denizli Et Kombinası Müdürlüğüne Eski Hükümlü adaylar içerisinden 1 Beden İşçisi ( Genel ) alımı gerçekleştirilecek.