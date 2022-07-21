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Döviz kurları son durum: 21 Temmuz TCMB faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER

Dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL dün yüzde 0,2 artışla 17,6041'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,5890 seviyesinde işlem gördü. Yurtiçi piyasalarda gözler Merkez Bankası faiz kararındaydı. TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit tutmasını ardından euro ve dolar kurunda son durum merak ediliyor. Peki, TCMB faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar, kaç TL İşte 21 Temmuz döviz kurları son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2022 14:59
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Döviz kurları son durum: 21 Temmuz TCMB faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER

TCMB faiz kararı sonrası euro ve dolarda son durum nedir? Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle döviz kurlarında hareketlilik yaşanıyor. Yurt içinde bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrilmişti. Banka'nın politika faizini yüzde 14'te sabit tutmasının ardından euro ve dolar kurunun ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, TCMB faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar, kaç TL İşte 21 Temmuz döviz kurları son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Döviz kurları son durum: 21 Temmuz TCMB faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER

FAİZ KARARI SONRASI EURO VE DOLAR NE KADAR?

Merkez Bankası faiz kararı öncesinde dolar 17.68, euro ise 17.9940 seviyesinde bulunuyordu. Kararın açıklanmasının ardından euro ile dolar kuru yatay seyretti.

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Döviz kurları son durum: 21 Temmuz TCMB faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER

İşte güncel döviz kurları:

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Döviz kurları son durum: 21 Temmuz TCMB faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER

ECB'nin politika faizini en az 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, hafta başından bu yana 50 baz puanlık faiz artışı beklentisi de güçlendi.

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Döviz kurları son durum: 21 Temmuz TCMB faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 106,5'in destek, 107,2'nin direnç konumuna geldiğini söyledi.