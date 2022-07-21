Döviz kurları son durum: 21 Temmuz TCMB faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER

Dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL dün yüzde 0,2 artışla 17,6041'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,5890 seviyesinde işlem gördü. Yurtiçi piyasalarda gözler Merkez Bankası faiz kararındaydı. TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit tutmasını ardından euro ve dolar kurunda son durum merak ediliyor. Peki, TCMB faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar, kaç TL İşte 21 Temmuz döviz kurları son durum...