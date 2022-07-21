Altın fiyatlarında çalkantı yaşanıyor! 2 yılın en düşük seviyesini gördü! Gram, çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Ons altın 2 yılın en düşük seviyesini görerek, 1700 doların altına geriledi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle yön arayan altın fiyatlarında son durum yatırımcıların gündeminde. Düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte altında rağbet yaşanıyor. Peki, gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 21.07.2022
16:46 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
16:46
Altın fiyatlarında çalkantı görülüyor! 2 yılın en düşük seviyesini gördü! Gram, çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?
Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın ons fiyatı Nisan 2020'deki seviyesinin altına geriledi. Son 2 yılın en düşük seviyesini gören ons altın, 1690-1700 dolar seviyesinde hareket ediyor. Bu düşüşle birlikte gram altın da 955 liraya kadar geriledi. Altın fiyatların yön ararken, güncel fiyatlar da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Güncel altın fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...
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Altın fiyatlarında çalkantı görülüyor! 2 yılın en düşük seviyesini gördü! Gram, çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?
SON 2 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımlarında daha fazla agresifleşebileceği beklentisiyle altın fiyatları düşüş eğiliminde hareket ediyor. Ons altın gün içinde yüzde 0,20 değer kaybederek Nisan 2020'deki seviyesinin altına düştü. 1693 dolar seviyesine düşen ons altının gerilemesiyle gram altın yüzde yüzde 0,25 değer kaybederek 955 liraya düştü.
Altın fiyatlarında çalkantı görülüyor! 2 yılın en düşük seviyesini gördü! Gram, çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?
ALTIN FİYATLARINI BASKILIYOR
ABD Haziran ayı enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde çıkarak yüzde 9,1 oranında gerçekleşti. 41 yılın zirvesine yükselen enflasyon altın fiyatlarını baskılıyor. FED, enflasyonist riskin önüne geçebilmek için faiz artırım takvimini öne çekmişti. FED'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 26-27 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.
Altın fiyatlarında çalkantı görülüyor! 2 yılın en düşük seviyesini gördü! Gram, çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?
ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?
Temmuz ayı ile birlikte altın fiyatları satış baskısına girdi. Tüm sıkı para politikalarına rağmen ABD enflasyon rakamlarının 41 yılın rekorunu tazelemesi sonrası ons altın öncülüğünde altın fiyatları tepetaklak oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ve Ekonomist Belgin Maviş altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Altın fiyatlarında çalkantı görülüyor! 2 yılın en düşük seviyesini gördü! Gram, çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?
Borsa İstanbul 2.501 direncinden kapandı. 2.550'yi geçersek yeniden yükseliş trendine gireriz. Bilançolar başlayacak hisse bazlı hareketler devam edecek. Öne çıkan sektörlerde ilaç sektörünü görüyoruz. Kimya sektörü hareketli. En çok yükselen ise yüzde 8.31'le inşaat sektörü oldu. Gram altındaki her geri çekilme yeni alım fırsatlarını beraberinde getiriyor Ekonomist Belgin Maviş: