Altın fiyatlarında çalkantı yaşanıyor! 2 yılın en düşük seviyesini gördü! Gram, çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın ons fiyatı Nisan 2020'deki seviyesinin altına geriledi. Son 2 yılın en düşük seviyesini gören ons altın, 1690-1700 dolar seviyesinde hareket ediyor. Bu düşüşle birlikte gram altın da 955 liraya kadar geriledi. Altın fiyatların yön ararken, güncel fiyatlar da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Güncel altın fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...