Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? 21 Temmuz motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Petrol fiyatlarının kısmi düşüşü ile birlikte akaryakıtta indirimler gerçekleşti. Çin'de Kovid-19 vaka sayılarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtmalar sonrası petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluştu. Brent petrol, güne 106,56 dolardan başlarken, akaryakıt fiyatlarında son durum araştırılmaya başlandı. Peki, 21 Temmuz motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 21.07.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 12:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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