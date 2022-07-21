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Haberler Galeri Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? 21 Temmuz motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? 21 Temmuz motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Petrol fiyatlarının kısmi düşüşü ile birlikte akaryakıtta indirimler gerçekleşti. Çin'de Kovid-19 vaka sayılarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtmalar sonrası petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluştu. Brent petrol, güne 106,56 dolardan başlarken, akaryakıt fiyatlarında son durum araştırılmaya başlandı. Peki, 21 Temmuz motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 12:08
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Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? 21 Temmuz motorin mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il genelinde akaryakıt fiyatları güncellendi. Brent petrol fiyatında yaşanan düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarına indirim uygulandı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle hareketlilik yaşayan brent petrol, güne 16,56 dolardan başladı. Peki, 21 Temmuz motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? 21 Temmuz motorin mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

İşte 21 Temmuz tarihli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

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Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? 21 Temmuz motorin mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

21 Temmuz İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 22.72 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 25.43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.03 TL

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Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? 21 Temmuz motorin mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

21 Temmuz Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 22.83 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.52 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.05 TL

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Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? 21 Temmuz motorin mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

21 Temmuz İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 22.83 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.54 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.73 TL