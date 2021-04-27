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4D'li taşeron ve kamu işçisine bayram müjdesi! İkramiyeler ne zaman verilecek? 2021 2. tediye ödemeleri...
Taşeron ve kamu işçilerine bayram öncesi müjdeli haber geldi. 2021 yılına ait 2. ilave tediye ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Yüz binlerce işçinin heyecanla beklediği ilave tediye ödeme tarihi belli oldu. İkramiye olarak da bilinen tediye ödemeleri ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçisine ikramiye ne zaman verilecek? 2021 2. tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...