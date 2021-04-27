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4D'li taşeron ve kamu işçisine bayram müjdesi! İkramiyeler ne zaman verilecek? 2021 2. tediye ödemeleri...

Taşeron ve kamu işçilerine bayram öncesi müjdeli haber geldi. 2021 yılına ait 2. ilave tediye ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Yüz binlerce işçinin heyecanla beklediği ilave tediye ödeme tarihi belli oldu. İkramiye olarak da bilinen tediye ödemeleri ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçisine ikramiye ne zaman verilecek? 2021 2. tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.04.2021 16:55
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4D'li taşeron ve kamu işçisine bayram müjdesi! İkramiyeler ne zaman verilecek? 2021 2. tediye ödemeleri...

İkramiye olarak da bilinen tediye ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Taşeron ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği ilave tediyelerin 2021 yılına ilişkin 2. ödeme tarihi belli oldu. Brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar ödenen tediyenin 13 günlük ikramiye ödemesi yani 2. taksit ödemesi için geri sayım başladı. Peki, kim ne kadar alacak? 4D'li taşeron ve kamu işçisine ikramiye ne zaman verilecek? 2021 2. tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4D'li taşeron ve kamu işçisine bayram müjdesi! İkramiyeler ne zaman verilecek? 2021 2. tediye ödemeleri...

2021 2. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta yatırıldı. Yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak.

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4D'li taşeron ve kamu işçisine bayram müjdesi! İkramiyeler ne zaman verilecek? 2021 2. tediye ödemeleri...

2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.

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4D'li taşeron ve kamu işçisine bayram müjdesi! İkramiyeler ne zaman verilecek? 2021 2. tediye ödemeleri...

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

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4D'li taşeron ve kamu işçisine bayram müjdesi! İkramiyeler ne zaman verilecek? 2021 2. tediye ödemeleri...

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.