4D'li taşeron ve kamu işçisine bayram müjdesi! İkramiyeler ne zaman verilecek? 2021 2. tediye ödemeleri...

İkramiye olarak da bilinen tediye ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Taşeron ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği ilave tediyelerin 2021 yılına ilişkin 2. ödeme tarihi belli oldu. Brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar ödenen tediyenin 13 günlük ikramiye ödemesi yani 2. taksit ödemesi için geri sayım başladı. Peki, kim ne kadar alacak? 4D'li taşeron ve kamu işçisine ikramiye ne zaman verilecek? 2021 2. tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak? İşte haberin detayları...