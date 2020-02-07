07 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Asgari ücrete 463 TL ikramiye iddiası! Asgari ücrete ek zam var mı? 2020 asgari ücret için son açıklama!

Asgari ücrete ek zam var mı? Asgari ücrete 463 TL ikramiye iddiasının ardından 2020 asgari ücret vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, asgari ücrete 463 TL ek zam olacak mı? Asgari ücretli vatandaşların her ay ödediği gelir vergisi ve damga vergisinin alınmaması da gündemde. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret hakkındaki açıklamasında, Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeye göre daha iyi durumda olduğunu belirtti. Asgari ücrete ek zam iddiası ise asgari ücretli çalışanla tarafından araştırılıyor. Peki, asgari ücrete ek zam var mı? Asgari ücrete 463 TL ikramiye olacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 07.02.2020 22:30 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 22:31
  • 1
  • 14
Asgari ücrete 463 TL ikramiye iddiası! Asgari ücrete ek zam var mı? 2020 asgari ücret için son açıklama!

Asgari ücrete 463 TL ikramiye var mı? Asgari ücrete ek zam var mı? 2020 asgari ücret son durum milyonlarca asgari ücretli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Asgari ücretli çalışanlar için verilen kanun teklifinin ardından, işçilere 463 TL ikramiye verilmesinin büyük bir jest olacağı belirtiliyor. Asgari ücretlilerden gelir vergisi ve damga vergisi alınmaması da gündemde. Peki, asgari ücrete ek zam var mı? Asgari ücret 463 TL ikramiyede son durum nedir? İşte 2020 asgari ücrete ilişkin merak edilen son bilgiler…

  • 2
  • 14
Asgari ücrete 463 TL ikramiye iddiası! Asgari ücrete ek zam var mı? 2020 asgari ücret için son açıklama!

463 TL JEST OLACAK MI?

Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ise Bakan Selçuk'un açıklamalarında belirttiği jestin aslında 463 liralık ikramiye verilmesi kapsamında tam anlamını bulacağını ifade ediyorlar. İşçiler asıl jestin bu olacağını belirtiyor.

  • 3
  • 14
Asgari ücrete 463 TL ikramiye iddiası! Asgari ücrete ek zam var mı? 2020 asgari ücret için son açıklama!

Şimdi asgari ücret ödemelerinde şöyle bir formül olabilir. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir.

  • 4
  • 14
Asgari ücrete 463 TL ikramiye iddiası! Asgari ücrete ek zam var mı? 2020 asgari ücret için son açıklama!

75 LİRA DESTEK UYGULANIYOR

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."

  • 5
  • 14
Asgari ücrete 463 TL ikramiye iddiası! Asgari ücrete ek zam var mı? 2020 asgari ücret için son açıklama!

Öte yandan, halihazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.