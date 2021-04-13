Doları ve altını solladı! Yüzde 300'lere çıktı
Borsada düşüşlere rağmen hisse getirisi dolar ve altını aştı. BIST 50'de 26 hisse dolar ve altın bazında kazandırdı. Getiriler dolar ve altına göre yüzde 300'lere kadar çıktı. 16 hisse dolar ve altına göre yüzde 50 yükseldi.
Giriş Tarihi: 13.04.2021
10:35 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
10:39
Tasarruf sahiplerinin temel gayesi birikimlerini büyütmek olurken enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde ise kayıplarını bertaraf etme amaçlı hareket ederler. GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu amaçla farklı yatırım enstrümanları arasında hareket ederek getiriyi artırmak temel gaye olur. Mevduatta sabit bir getiri ile birikimlerin enflasyon karşısında erimesini önlemek mümkün olmakla birlikte getiriyi büyütmenin sınırı bellidir.
Neticede ortada sabit bir getiri vardır. Dövize ya da altında bu sınır olmamakla birlikte değer artışlarının yine de makul seviyelerin pek yukarısına çıkmadığı genel bir kabuldür.
Riski törpülemek... Hisse senedi piyasası ise üçü ile mukayese edilmeyecek bir risk taşır. Bu riski törpülemenin yolu ise gelir ve kârlılığı düzenli artan ve temettü dağıtan firmaların takip edilmesinden geçiyor.
Bu anlamıyla hisse senetleri de yatırımcı mantığı korunması kaydıyla alternatif yatırımlar arasında yerini almaktadır.