Doları ve altını solladı! Yüzde 300'lere çıktı

Borsada düşüşlere rağmen hisse getirisi dolar ve altını aştı. BIST 50'de 26 hisse dolar ve altın bazında kazandırdı. Getiriler dolar ve altına göre yüzde 300'lere kadar çıktı. 16 hisse dolar ve altına göre yüzde 50 yükseldi.