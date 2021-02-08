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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Doları olanlara vadeli mevduat getirisi! 7.000 Dolar 32 kaç TL kazanç sağlar? Doları olanlara vadeli mevduat getirisi! 7.000 Dolar 32 kaç TL kazanç sağlar?
7.000 Dolar 32 kaç TL kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dolar kuru üzerinden mevduat getirisi elde etmek isteyenler için sunulan faiz oranları yükseldi. Yatırımcının büyük ilgi gösterdiği mevduat hesapları için detayları sizler için derledik. Bankaların TL için sağladıkları oranlara benzer oranlar dolar kuru üzerinden de sağlanıyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 08.02.2021 23:07 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 23:07
7.000 Dolar 32 kaç TL kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dolar kuruna özel sağlanan 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarında yaşanan son artışlar, kazanç tablosunun değişmesine neden oldu. Hal böyle olunca mevduat yatırımı yapanlar, kazançlarının ne durumda olduğunu araştırmaya başladı. TCMB'nin son faiz hamlesinin ardından bankaların kıyasıya yarışa girdiği vadeli mevduat oranlarında çok sayıda banka en yüksek faizi vermek adına güncellemeler yaptı. Kazanç tablosu hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR ŞUBAT'TA DÖVİZ HESABINA EN YÜKSEK FAİZ ORANI VEREN BANKA HANGİSİ?
Doların son günlerde yükselmesi bankada doları olanları ve dolara yatırım yapmak isteyenleri heyecan sardı. Özellikle ABD'nin yaptığı teşvikler doların sürekli hareketlenmesine neden oluyor. Bankaların hem dolar hem de Türk Lirası vadeli hesap faiz oranlarını artırması ile hangi bankanın dolara ne kadar faiz verdiği merak konusu oldu.
7.000 DOLAR İÇİN 32 GÜN MEVDUAT KAZANÇLARI
Bankada dolar hesabı olanlara en yüksek faiz oranını Burgan Bank, Odeabank, Alternatif Bank ve Fibabanka vererek, en yüksek faiz oranı veren bankalar listesinde ilk 4 sıraya yerleşti. Burgan Bank, Odeabank, Alternatif Bank ve Fibabanka dolar hesabı olan müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.
7.000 DOLAR İÇİN 32 GÜN MEVDUAT KAZANÇLARI