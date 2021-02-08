Çalışanların yüzünü güldürüyor! 4 ay sınırlaması geldi! Askere giden, doğum iznine çıkan...

Milyonlarca çalışan bazı durumlarda istemeden dahi olsa işlerinden uzak kalabiliyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren çalışma için 4 ay süresi getirildi. Doğum izni ve askere gidenler için işveren geçici olarak çalışan alabiliyor. Bu durum 4 aya mahsus. Yani ilk seferde dört aya kadar geçici iş ilişkisi kurulabilecek. Bu süreçte ödemeler özel istihdam bürosu tarafından ödeniyor. Ancak bazı durumlarda işverininde ücreti ödemesine karar verilebilir. Maaşların ödenip ödenmediği ise kurum tarafından kontrol ediliyor.