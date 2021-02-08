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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Çalışanların yüzünü güldürüyor! 4 ay sınırlaması geldi! Askere giden, doğum iznine çıkan... Çalışanların yüzünü güldürüyor! 4 ay sınırlaması geldi! Askere giden, doğum iznine çıkan...
Milyonlarca çalışan bazı durumlarda istemeden dahi olsa işlerinden uzak kalabiliyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren çalışma için 4 ay süresi getirildi. Doğum izni ve askere gidenler için işveren geçici olarak çalışan alabiliyor. Bu durum 4 aya mahsus. Yani ilk seferde dört aya kadar geçici iş ilişkisi kurulabilecek. Bu süreçte ödemeler özel istihdam bürosu tarafından ödeniyor. Ancak bazı durumlarda işverininde ücreti ödemesine karar verilebilir. Maaşların ödenip ödenmediği ise kurum tarafından kontrol ediliyor.
Giriş Tarihi: 08.02.2021 21:21 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 21:21
Çalışanları yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Açıklanan süreye 4 ay kısıtlaması geldi. Askere giden ve doğum iznine ayrılan çalışanları yerine işverenler geçici süreyle eleman alabiliyor. Kurum detayları tek tek açıkladı. 4 aylık süre içinde ödemeler kamu istihdamı tarafından yapılırken, bazı durumlarda ödemeler işveren tarafından da yapılabiliyor. Maaşların ödenip ödenmediği ise kontrol ediliyor. Eğer ödenmediği tespit edilirse üç aya kadar olan tutar istihdam bürosunun alacağından kesiliyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşveren, iş yoğunluğu çok artınca, doğum izni kullanan ya da askere giden çalışanın yerine geçici iş ilişkisi kurulabiliyor. Gelin, pandemide yaygınlaşan bu 'meslek edinilmiş geçici iş ilişkisi'ni detaylarını ele alalım.
Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Günümüzde, özellikle pandemi süreciyle birlikte 'meslek edinilmiş geçici iş ilişkisi' kurulması yaygınlaştı.
Bu, ücretli olarak işçi vermeyi meslek edinmiş bir işverenin, yani yetkili özel istihdam bürosunun, sadece başkasına ödünç verilmek üzere işe aldığı işçiyi, geçici işçi sağlama sözleşmesi kapsamında diğer bir işverenin işyerinde görevlendirmesiyle kurulan ilişkidir.
Meslek edinilmiş geçici ilişkisi İş Kanunu'nun 7. maddesinde düzenlenmiştir. Kurulan ilişki işverenlere iş yoğunluğunun arttığı dönemlerde ortaya çıkan geçici işgücü ihtiyacını karşılama imkânı sunar, işçilerin istihdamı için gerekli bürokratik işlem yükünü kaldırdığı için süreci hızlandırır ve maliyetleri azaltır. Bu şekilde çalışan işçiye de işgücü piyasasına kolay giriş imkânı sunar ve deneyim kazanmasını sağlar.