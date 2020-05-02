02 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Altın fiyatları SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 2 Mayıs canlı altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 2 Mayıs canlı altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ediyor. Perşembe günü kapanışta 383,00 liradan işlem gören, 1 Mayıs'a 376 liradan başlayan gram altın, 2 Mayıs'a yeniden yükselişle başladı. Piyasalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle dün kapalıydı. Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Mayıs canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 09:30
  • 1
  • 12
Altın fiyatları SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 2 Mayıs canlı altın fiyatları ne kadar?

Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle dün piyasalar kapalıydı. Dünkü işlem gününde 376 lira seviyelerinde hareket eden gram altın, 2 Mayıs'a 382 liradan başladı. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 2 Mayıs canlı altın fiyatları...

  • 2
  • 12
Altın fiyatları SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 2 Mayıs canlı altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

  • 3
  • 12
Altın fiyatları SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 2 Mayıs canlı altın fiyatları ne kadar?

ALTININ KİLOGRAMI 384 BİN 860 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi.

  • 4
  • 12
Altın fiyatları SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 2 Mayıs canlı altın fiyatları ne kadar?

Altın piyasasında, en düşük 382 bin 250 lira, en yüksek 386 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 384 bin 860 liradan tamamladı.

  • 5
  • 12
Altın fiyatları SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 2 Mayıs canlı altın fiyatları ne kadar?

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 732 milyon 420 bin 153,08 lira, işlem miktarı ise 1.938,55 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 739 milyon 704 bin 134,67 lira oldu.