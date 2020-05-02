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Altın fiyatları SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 2 Mayıs canlı altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ediyor. Perşembe günü kapanışta 383,00 liradan işlem gören, 1 Mayıs'a 376 liradan başlayan gram altın, 2 Mayıs'a yeniden yükselişle başladı. Piyasalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle dün kapalıydı. Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Mayıs canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 02.05.2020 09:27Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 09:30