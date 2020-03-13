Corona virüsü özel sağlık sigortası kapsamına girer mi? Corona virüsü sağlık giderleri SGK'mı karşılıyor?

Corona virüsü özel sağlık sigortası kapsamında girer mi? Corona virüsü için özel sağlık sigortası var mı? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından corona virüsünün pandemi olarak ilan edildi. Bu kararın ardından dünya genelinde önlemler arttırıldı. Ülkemizinde gündeminde olan corona virüsü ile ilgili bilinmesi gereken bazı konular var. Bunlardan biri de özel sağlık sigortası ile ilgili. Peki, corona virüsü özel sağlık sigortası kapsamına girer mi? Özel sağlık sigortalarında ne gibi değişiklik olacak? İşte cevaplar...