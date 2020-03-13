Corona virüsü özel sağlık sigortası kapsamına girer mi? Corona virüsü sağlık giderleri SGK'mı karşılıyor?
Corona virüsü ülkemiz ve dünyanın gündeminde yer alıyor. Corona virüsü ile ilgili salgın ilan edilmesinin ardından dünya genelinde önlemler alınıyor. Türkiye'de ikinci corona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından önlemler arttırıldı. Kontrol için hastanelere giden vatandaşların bilmeleri gereken bir kaç konu var. Corona virüsü için pandemi ilan edildikten sonra hem özel hastanelerden alınacak sağlık hizmeti hem de özel sağlık sigortasının kapsamı değişti. Peki, corona virüsü özel sağlık sigortası kapsamına girer mi? Corona virüsü sağlık giderledi SGK'mı karşılıyor? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 13.03.2020 10:08Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 10:28