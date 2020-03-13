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Corona virüsü özel sağlık sigortası kapsamına girer mi? Corona virüsü sağlık giderleri SGK'mı karşılıyor?

Corona virüsü ülkemiz ve dünyanın gündeminde yer alıyor. Corona virüsü ile ilgili salgın ilan edilmesinin ardından dünya genelinde önlemler alınıyor. Türkiye'de ikinci corona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından önlemler arttırıldı. Kontrol için hastanelere giden vatandaşların bilmeleri gereken bir kaç konu var. Corona virüsü için pandemi ilan edildikten sonra hem özel hastanelerden alınacak sağlık hizmeti hem de özel sağlık sigortasının kapsamı değişti. Peki, corona virüsü özel sağlık sigortası kapsamına girer mi? Corona virüsü sağlık giderledi SGK'mı karşılıyor? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 10:28
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Corona virüsü özel sağlık sigortası kapsamına girer mi? Corona virüsü sağlık giderleri SGK'mı karşılıyor?

Corona virüsü özel sağlık sigortası kapsamında girer mi? Corona virüsü için özel sağlık sigortası var mı? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından corona virüsünün pandemi olarak ilan edildi. Bu kararın ardından dünya genelinde önlemler arttırıldı. Ülkemizinde gündeminde olan corona virüsü ile ilgili bilinmesi gereken bazı konular var. Bunlardan biri de özel sağlık sigortası ile ilgili. Peki, corona virüsü özel sağlık sigortası kapsamına girer mi? Özel sağlık sigortalarında ne gibi değişiklik olacak? İşte cevaplar...

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Corona virüsü özel sağlık sigortası kapsamına girer mi? Corona virüsü sağlık giderleri SGK'mı karşılıyor?

CORONA VİRÜSÜ ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA GİRER Mİ?

Hürriyet'in haberine göre, özellikle, DSÖ'nün, koronayı, pandemi ilan etmesinin ardından sağlık konusunda vatandaşların kafası da karıştı. Kimileri, özel hastaneler ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı hastanelerin ateşli hastalıklara bakmadığını, gelen hastaları da devlet hastanelerine yönlendirdiğini söylüyor.

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Corona virüsü özel sağlık sigortası kapsamına girer mi? Corona virüsü sağlık giderleri SGK'mı karşılıyor?

Kimileri, pandemi sonrası özel sağlık sigortasının özel hastanelerde geçmediğini savunuyor. Hepsine tek tek değineyim. İşin sağlık tarafını Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı ve Bahat Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Reşat Bahat ile, sigorta tarafını da sigorta şirketlerinin yöneticileri görüştüm.

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Corona virüsü özel sağlık sigortası kapsamına girer mi? Corona virüsü sağlık giderleri SGK'mı karşılıyor?

Önce, uzmanlarla görüşmeme istinaden pandemi konusunda kısa bir bilgi vereyim. DSÖ, en son 2009 yılında influenza virüsü nedeniyle pandemi ilan etmiş.

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Corona virüsü özel sağlık sigortası kapsamına girer mi? Corona virüsü sağlık giderleri SGK'mı karşılıyor?

Türkiye'de de ilk vaka 2009 yılında çıkmış ve toplam 14 bine yakın vaka görülmüş, 2009-2010 yıllarında 656 ölüm meydana gelmiş.

Ölümler de en fazla 65 yaş grubunda görülmüş; en az etkilenen ise 5-24 yaş grubu olmuş.