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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 9 Mart nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ödeme takvimi... 9 Mart nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ödeme takvimi... Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Normalleşme süreci kapsamında istihdamı korumak için tedbirlerin devam ettiği ve nakdi ücret desteği ile fesih kısıtının 2 ay süreyle uzatıldığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından şubat ayı ödemeleri yeniden gündeme geldi. Peki, 9 Mart nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 09.03.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 10:47
9 Mart nakdi ücret desteği yattı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında istihdamı korumak için bir takım tedbirler alındı. Bunlardan biri de ücretsiz izin maaşı olarak da bilinen nakdi nakdi ücret desteği... 17 Mart'ta sona ermesi beklenen nakdi ücret desteğinin bu tarihten itibaren iki ay daha uzatılması kararlaştırıldı. Bu gelişmelerin ardında gözler şubat ayı ödemelerine çevrildi. Peki, 9 Mart nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ödeme takvimi açıklandı mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ŞUBAT AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün (9 Mart) yapılacağını açıkladı. Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün banka hesapları üzerinden yapılacağını kaydeden Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yatırılacağını ifade etti.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı. Buna göre, nakdi ücret desteği 17 Mayıs'ta sona erecek. NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ
Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.
Bununla birlikte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde esasları belirlenen iki ayrı nakdi ücret desteği daha uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.