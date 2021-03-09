9 Mart nakdi ücret desteği yattı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında istihdamı korumak için bir takım tedbirler alındı. Bunlardan biri de ücretsiz izin maaşı olarak da bilinen nakdi nakdi ücret desteği... 17 Mart'ta sona ermesi beklenen nakdi ücret desteğinin bu tarihten itibaren iki ay daha uzatılması kararlaştırıldı. Bu gelişmelerin ardında gözler şubat ayı ödemelerine çevrildi. Peki, 9 Mart nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ödeme takvimi açıklandı mı? İşte cevaplar...