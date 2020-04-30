Dolar son dakika: 30 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

Son dakika... Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta 6,9640 liradan işlem gören dolar kuru, 30 Nisan'a 6,9550 liradan başladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,95-7,00 bandının izleneceğini kaydetti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Nisan güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...