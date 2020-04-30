HaberlerGaleriDolar son dakika: 30 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları alış-satış fiyatı
Dolar son dakika: 30 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları alış-satış fiyatı
Dolarda son dakika hareketliliği sürüyor. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği piyasalarda gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. İstanbul serbest piyasada dolar 6,9550 liradan, avro 7,5600 liradan güne başladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Nisan güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...
Giriş Tarihi: 30.04.2020 09:56Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 10:00