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Haberler Galeri Dolar son dakika: 30 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

Dolar son dakika: 30 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

Dolarda son dakika hareketliliği sürüyor. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği piyasalarda gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. İstanbul serbest piyasada dolar 6,9550 liradan, avro 7,5600 liradan güne başladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Nisan güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 10:00
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Dolar son dakika: 30 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

Son dakika... Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta 6,9640 liradan işlem gören dolar kuru, 30 Nisan'a 6,9550 liradan başladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,95-7,00 bandının izleneceğini kaydetti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Nisan güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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Dolar son dakika: 30 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

EURO VE DOLAR NE KADAR?

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Dolar son dakika: 30 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

GÖZLER MERKEZ BANKASI BAŞKANI UYSAL'A ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı sonrası pozitif görünümünü korurken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın yapacağı açıklamalar takip edilecek.

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Dolar son dakika: 30 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

Fed, dün akşam sona eren, ocak ayından bu yana ilk kez normal takviminde gerçekleştirilmiş toplantısında politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Karar metninde, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı, Fed'in, bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için elindeki tüm araçlarını kullanmaya bağlı olduğu vurgulandı.

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Dolar son dakika: 30 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

Fed Başkanı Jerome Powell ise gerçekleştirdiği basın toplantısında, ekonomik faaliyetin ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş bir oranda düşüş göstereceğine dikkati çekerek, toparlanmanın güçlü olması için daha fazla desteğe ihtiyaç olacağını söyledi. Hazine ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarına gerektiği şekilde devam edileceğini vurgulayan Powell'ın açıklamaları, "finansal piyasaların istediği desteği bulmaya devam edeceği" şeklinde yorumlandı.