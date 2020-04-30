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Haberler Galeri Altın fiyatları hareketli! 30 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar

Altın fiyatları hareketli! 30 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar

Son dakika... Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Koronavirüs salgını sonrası inişli-çıkışlı seyir izleyen gram altın, dünkü kapanışta 0,05 düşüşle 382,20 liradan işlem gördükten sonra 30 Nisan'a 383.80 liradan başladı. Yatırımcılar tarafından güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Uzmanlar kovid-19 haber akışının altın fiyatlarında etkili olduğunu vurguluyor. Peki, bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 30.04.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 09:26
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Altın fiyatları hareketli! 30 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. İstanbul'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, Cumhuriyet altını 2.538,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,05 düşüşle 382,20 liradan işlem görmüştü. Koronavirüs haber akışının takip edildiği altın fiyatlarında son durum yatırımcıların gündeminde. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Nisan canlı altın fiyatları...

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Altın fiyatları hareketli! 30 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar

GRAM ALTIN FİYATI
381,19
385,33

ÇEYREK ALTIN FİYATI
614,26
628,01

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Altın fiyatları hareketli! 30 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar

YARIM ALTIN FİYATI
1.224,01
1.255,31

TAM ALTIN FİYATI
2.523,90
2.578,20

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Altın fiyatları hareketli! 30 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.455,69
2.502,94

ZİYNET ALTINI FİYATI
2.455,69
2.502,94

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Altın fiyatları hareketli! 30 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
213,31
247,60

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
344,73
358,06