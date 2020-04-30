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Altın fiyatları hareketli! 30 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar
Son dakika... Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Koronavirüs salgını sonrası inişli-çıkışlı seyir izleyen gram altın, dünkü kapanışta 0,05 düşüşle 382,20 liradan işlem gördükten sonra 30 Nisan'a 383.80 liradan başladı. Yatırımcılar tarafından güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Uzmanlar kovid-19 haber akışının altın fiyatlarında etkili olduğunu vurguluyor. Peki, bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 30.04.2020 09:22Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 09:26