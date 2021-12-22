İŞKUR ile TCDD işçi alımı başvuru son gün ne zaman? 2021 TCDD işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

İŞKUR aracılığıyla TCDD'ye yapılacak işçi alımında son viraja girildi. 20 Aralık'ta başlayan başvuru sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuruların detaylarını yazımızda ele aldık. Başvuru şartları ve sınavlar hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR ile TCDD işçi alımı başvuru son gün ne zaman? İşte 2021 TCDD işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.12.2021 13:30 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 13:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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