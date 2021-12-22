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Haberler Galeri İŞKUR ile TCDD işçi alımı başvuru son gün ne zaman? 2021 TCDD işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

İŞKUR ile TCDD işçi alımı başvuru son gün ne zaman? 2021 TCDD işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

İŞKUR aracılığıyla TCDD'ye yapılacak işçi alımında son viraja girildi. 20 Aralık'ta başlayan başvuru sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuruların detaylarını yazımızda ele aldık. Başvuru şartları ve sınavlar hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR ile TCDD işçi alımı başvuru son gün ne zaman? İşte 2021 TCDD işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2021 13:30 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 13:30
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İŞKUR ile TCDD işçi alımı başvuru son gün ne zaman? 2021 TCDD işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

İŞKUR ile TCDD işçi alımı başvuru son gün ne zaman? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) onlarca sürekli işçi alımı yapılacak. Söz konusu ilana başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor. Henüz başvuru yapamayan adayların kısa süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, İŞKUR ile TCDD işçi alımı başvuru son gün ne zaman? İşte 2021 TCDD işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR ile TCDD işçi alımı başvuru son gün ne zaman? 2021 TCDD işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

İŞKUR İLE TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

20 Aralık'ta başlayan başvurular 24 Aralık'ta sona erecek. Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor.

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İŞKUR ile TCDD işçi alımı başvuru son gün ne zaman? 2021 TCDD işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınav, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde
yapılacak.

Sınav tarihi ve sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası TCDD'nin internet sitesinden duyurulacak.

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İŞKUR ile TCDD işçi alımı başvuru son gün ne zaman? 2021 TCDD işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

4 AY DENEME SÜRESİ

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev
yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ'de işe başlayan adaylar 5 yıl boyunca nakil
isteğinde bulunamayacak.

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İŞKUR ile TCDD işçi alımı başvuru son gün ne zaman? 2021 TCDD işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

18-35 YAŞ ARASI BAŞVURACAK

İş yeri ağır ve tehlikeli iş kapsamında olduğundan ve işçilerin kol gücüyle çalışmasından dolayı sadece 18-35 yaş arası ve sadece erkek adayların başvuru yapabileceği bildirildi.