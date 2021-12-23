Bankalar tek tek açıkladı! 32 günde paranıza para katın! 50.000 TL için 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları…

32 günde paranıza para katın! 50.000 TL için 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları belli oldu. Dövizde sert düşüş yaşanmasıyla birlikte gözler bankaların mevduat faiz oranları ve getirilerine çevrildi. Birçok bankada faiz oranı güncellendi ve kazanç tablosu yeniden hesaplandı. Fibabanka %19 yüksek hoş geldin faizi ile en yüksek mevduat getirisini sunuyor. Faiz getirilerinin 760 TL'ye kadar çıktığı görülüyor. İşte, parasını bankalarda değerlendirmek isteyenler için bilgiler!