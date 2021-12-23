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Haberler Galeri Bankalar tek tek açıkladı! 32 günde paranıza para katın! 50.000 TL için 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları…

Bankalar tek tek açıkladı! 32 günde paranıza para katın! 50.000 TL için 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları…

32 günde paranıza para katın! 50.000 TL için 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları belli oldu. Dövizde sert düşüş yaşanmasıyla birlikte gözler bankaların mevduat faiz oranları ve getirilerine çevrildi. Birçok bankada faiz oranı güncellendi ve kazanç tablosu yeniden hesaplandı. Fibabanka %19 yüksek hoş geldin faizi ile en yüksek mevduat getirisini sunuyor. Faiz getirilerinin 760 TL'ye kadar çıktığı görülüyor. İşte, parasını bankalarda değerlendirmek isteyenler için bilgiler!

Giriş Tarihi: 23.12.2021 14:13 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 14:13
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Bankalar tek tek açıkladı! 32 günde paranıza para katın! 50.000 TL için 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları…

32 günde paranıza para katın! 50.000 TL için 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları açıklandı. TL mevduatları için getirilen düzenlemelerle birlikte bankaların mevduat faiz oranları değişti. 32 günlük güncel mevduat faiz oranlarına göre; 50.000 TL yatırım yapan bir kişi yüzde 19'a kadar faizlerden faydalanabilecek. Ayrıca dolar, euro ve sterlin için de mevduat faiz oranları işletiliyor. İşte, paranızı bankada tutarak para kazanma yolları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar tek tek açıkladı! 32 günde paranıza para katın! 50.000 TL için 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları…

50.000 TL yatırım için en yüksek faiz getirisine göre yapılacak hesaplamada, en yüksek geri dönüşün 760 liraya kadar çıktığı görülüyor.Yüksek hoş geldin faiz oranlarından yararlanarak 32 günlük en yüksek faiz kazancı elde edilebilecek.

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Bankalar tek tek açıkladı! 32 günde paranıza para katın! 50.000 TL için 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları…

Yüksek hoş geldin faiz oranlarından yararlanarak 32 günlük faiz kazancı elde edilebiliyor.

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Bankalar tek tek açıkladı! 32 günde paranıza para katın! 50.000 TL için 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları…

50.000 TL için 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları şu şekilde belirlendi:

AKTİF BANK

Aktif Bank VOV Hesap

Faiz Oranı: %18

Net Kazanç: 760 TL

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Bankalar tek tek açıkladı! 32 günde paranıza para katın! 50.000 TL için 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları…

ANADOLU BANK

Anadolu Bank Renkli Hesap

Faiz Oranı: %18,25

Net Kazanç: 749,59 TL