01 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Altın fiyatları son dakika! 1 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika! 1 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatları...

Son dakika... Altın fiyatlarında koronavirüs salgını sonrası inişli-çıkışlı hareketlilik sürüyor. Dünkü kapanışta 383,00 liradan işlem gören gram altın, 1 Mayıs'a 376 liradan başladı. Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle piyasalar kapalı. Peki, şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Mayıs canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 09:56
  • 1
  • 15
Altın fiyatları son dakika! 1 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Mayıs ayının ilk gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışta yüzde 0,21 artışla 383,00 liradan gördükten sonra, 1 Mayıs'a 376 liradan başladı. 1 Mayıs resmi tatil nedeniyle bugün piyasalar kapalı olacak. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 1 Mayıs anlı altın fiyatları...

  • 2
  • 15
Altın fiyatları son dakika! 1 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatları...

İstanbul'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 621,00 lira, Cumhuriyet altını 2.544,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 383,00 liradan işlem gördü.

  • 3
  • 15
Altın fiyatları son dakika! 1 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

  • 4
  • 15
Altın fiyatları son dakika! 1 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatları...

ALTININ KİLOGRAMI 384 BİN 860 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi.

  • 5
  • 15
Altın fiyatları son dakika! 1 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatları...

Altın piyasasında, en düşük 382 bin 250 lira, en yüksek 386 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 384 bin 860 liradan tamamladı.