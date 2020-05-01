Altın fiyatları son dakika! 1 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Mayıs ayının ilk gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışta yüzde 0,21 artışla 383,00 liradan gördükten sonra, 1 Mayıs'a 376 liradan başladı. 1 Mayıs resmi tatil nedeniyle bugün piyasalar kapalı olacak. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 1 Mayıs anlı altın fiyatları...