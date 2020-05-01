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Altın fiyatları son dakika! 1 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatları...
Son dakika... Altın fiyatlarında koronavirüs salgını sonrası inişli-çıkışlı hareketlilik sürüyor. Dünkü kapanışta 383,00 liradan işlem gören gram altın, 1 Mayıs'a 376 liradan başladı. Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle piyasalar kapalı. Peki, şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Mayıs canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 01.05.2020 09:47Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 09:56