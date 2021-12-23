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Haberler Galeri Dolar 5-6-7 liraya düşecek mi? 23 Aralık dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL son durum nedir?

Dolar 5-6-7 liraya düşecek mi? 23 Aralık dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL son durum nedir?

Dolarda düşüş sürecek mi? Pazartesi günkü zirvesinden başlayan aşağı yönlü seyrine devam dolar dolar kuru, 10,2520 ile 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar kuru görürken, 4 günlük düşüş yüzde 44'ü aştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sert düşüş yaşayan dolar kurunda düşüşün devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, dolar 5-6-7 liraya düşecek mi? 23 Aralık dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL son durum nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2021 15:50 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 15:50
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Dolar 5-6-7 liraya düşecek mi? 23 Aralık dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL son durum nedir?

Dolar 5-6-7 liraya düşecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası döviz kurlarında sert düşüş yaşanmıştı. En yüksek 18 lirayı gören dolar/TL, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 11 liranın altına kadar geriledi. Kovid-19 salgınında Omicron varyantına ilişkin azalan endişelerin, küresel ölçekte dolar üzerinde baskıya neden olduğu bildiriliyor. Peki, dolar 5-6-7 liraya düşecek mi? 23 Aralık dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL son durum nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dolar 5-6-7 liraya düşecek mi? 23 Aralık dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL son durum nedir?

DOLAR 5-6-7 LİRAYA DÜŞECEK Mİ?

Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş dolarda yaşanan düşüşe yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kritik tarihin yılbaşı olduğunu belirten Erbaş, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

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Dolar 5-6-7 liraya düşecek mi? 23 Aralık dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL son durum nedir?

"3 aylık bir süre içinde mevduat ve tarihsel açıdan baktığımızda Türk Lirası tarafından kalınacak gibi duruyor. Kurdaki yükselişin sınırlı kalacağını düşünüyorum. Kurdaki geri çekilme sonrası yeni yılın ilk aylarında büyüme ve ihracat rakamlarıyla birlikte Türkiye'ye bir fon girişi olacak. Yeni gelişmeler yeni model ile birlikte gelecek. Piyasada ve kurda çok yüksek oynaklıklar beklemiyorum. Kurun 5-6 Türk Lirası'na düşmesini beklemem ve bunu istemem de. Bize istihdam ve büyümeyi sağlayacak zamanı kazanmak açısından önemli.

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Dolar 5-6-7 liraya düşecek mi? 23 Aralık dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL son durum nedir?

Geçen yılın kapanışı 7.30 civarındaydı. Bir süre daha 11 TL-14 TL arasında gidip gelebilir. Cari fazla tarafında yaratılmak istenen gelişmeler sonuçlanıp devamı gelirse Türk Lirası daha da değerlenir. Nereye kadar devam edebilir bilmiyorum ama yukarı doğru hareketler kısıtlı olacaktır.

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Dolar 5-6-7 liraya düşecek mi? 23 Aralık dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL son durum nedir?

Kur ve para birimimiz değer kazandıkça biz 5-6-7 liralara gidebiliriz. Ama bu sefer orayı da dengelemek için başka şeyler yapmalıyız. O açıdan belirlenebilir ve doğal süreçlerle para birimi değerlenmesi olabilir."