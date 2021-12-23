23 Aralık 2021, Perşembe
Dolar 5-6-7 liraya düşecek mi? 23 Aralık dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL son durum nedir?
Dolarda düşüş sürecek mi? Pazartesi günkü zirvesinden başlayan aşağı yönlü seyrine devam dolar dolar kuru, 10,2520 ile 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar kuru görürken, 4 günlük düşüş yüzde 44'ü aştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sert düşüş yaşayan dolar kurunda düşüşün devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, dolar 5-6-7 liraya düşecek mi? 23 Aralık dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL son durum nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.12.2021 15:50 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 15:50
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