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Haberler Galeri Emekli, memur, asgari ücretli! Kim ne kadar maaş alacak? Çalışanların ve emeklilerin 2022 kazanç hesabı!

Emekli, memur, asgari ücretli! Kim ne kadar maaş alacak? Çalışanların ve emeklilerin 2022 kazanç hesabı!

Emekliye, memura, asgari ücretliye maaş zammı! Milyonlarca çalışan yeni yılda ne kadar maaş alacağını ve maaş hesaplarının nasıl belirleneceğini merak ediyor. Çalışanların ve emeklilerin 2022 kazanç hesabı belirlendi. İşçi ve memurların kazançlarının asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı olacak. AGİ'nin kalkması nedeniyle ücrette azalma olmayacağı gibi çalışanların eline geçen net ücret artacak.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 11:50
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Emekli, memur, asgari ücretli! Kim ne kadar maaş alacak? Çalışanların ve emeklilerin 2022 kazanç hesabı!

Emekli, memur, asgari ücretli kim ne kadar alacak? 2022 yılı çalışan maaşları gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. 2022 kazanç hesabına göre; gelir vergisi istisnası ve damga vergisi istisnası uygulanacak. Bu da tüm çalışanlara avantaj olarak dönecek. Sadece asgari ücretli çalışanlar değil emekli ve memurların da maaşı artırılacak. Böylelikle yeni yıl tam bir kazanç yılı olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli, memur, asgari ücretli! Kim ne kadar maaş alacak? Çalışanların ve emeklilerin 2022 kazanç hesabı!

Yaklaşık 18.5 milyon çalışanın maaşının asgari ücrete kadar olan kısmı yeni yıldan itibaren vergi dışı kalıyor.

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Emekli, memur, asgari ücretli! Kim ne kadar maaş alacak? Çalışanların ve emeklilerin 2022 kazanç hesabı!

Yeni sistemde bekâr bir çalışanla evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışan arasında vergileme açısından bir fark olmayacak.

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Emekli, memur, asgari ücretli! Kim ne kadar maaş alacak? Çalışanların ve emeklilerin 2022 kazanç hesabı!

AGİ'nin kalkması nedeniyle ücrette azalma olmayacağı gibi çalışanların eline geçen net ücret artacak.

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Emekli, memur, asgari ücretli! Kim ne kadar maaş alacak? Çalışanların ve emeklilerin 2022 kazanç hesabı!

Gelir vergisi istisnasının yanı sıra damga vergisi istisnası da uygulanacak.