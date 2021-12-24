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Emekli, memur, asgari ücretli! Kim ne kadar maaş alacak? Çalışanların ve emeklilerin 2022 kazanç hesabı!
Emekliye, memura, asgari ücretliye maaş zammı! Milyonlarca çalışan yeni yılda ne kadar maaş alacağını ve maaş hesaplarının nasıl belirleneceğini merak ediyor. Çalışanların ve emeklilerin 2022 kazanç hesabı belirlendi. İşçi ve memurların kazançlarının asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı olacak. AGİ'nin kalkması nedeniyle ücrette azalma olmayacağı gibi çalışanların eline geçen net ücret artacak.
Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:50Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 11:50