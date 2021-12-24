Emekli, memur, asgari ücretli! Kim ne kadar maaş alacak? Çalışanların ve emeklilerin 2022 kazanç hesabı!

Emekli, memur, asgari ücretli kim ne kadar alacak? 2022 yılı çalışan maaşları gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. 2022 kazanç hesabına göre; gelir vergisi istisnası ve damga vergisi istisnası uygulanacak. Bu da tüm çalışanlara avantaj olarak dönecek. Sadece asgari ücretli çalışanlar değil emekli ve memurların da maaşı artırılacak. Böylelikle yeni yıl tam bir kazanç yılı olacak.