Doğum yardımı ödemeleri hesaplarda! 1 milyondan fazla anne destek aldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bugüne kadar 1 milyon 175 bin 601 anneye toplam 22,5 milyar lira ödeme yapılırken, doğum yardımından yararlanan çocuk sayısı 1 milyon 201 bin 173'e ulaştı.
Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldı. Açıklamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı.
Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen doğum yardımı desteğinin sürdüğünü belirterek, ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
2025 DOĞUM YARDIMI DESTEĞİ SÜRÜYOR
Bakan Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik ödeme yapıldığını, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek verildiğini hatırlattı.
Bugüne kadar doğum yardımlarından toplam 1 milyon 201 bin 173 çocuğun yararlandığını aktaran Göktaş, bunların 500 bin 632'sinin birinci çocuk, 368 bin 288'inin ikinci çocuk, 332 bin 253'ünün ise üçüncü ve üzeri çocuklardan oluştuğunu kaydetti.
22,5 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPILDI
Hak sahiplerinden 27 bin 547 kişinin iki ve üzeri çocuğa sahip olduğunu belirten Göktaş, ikinci, üçüncü ve üzeri 700 bin 541 çocuk için her ay düzenli ödeme gerçekleştirildiğini ifade etti.
Göktaş, "Bu kapsamda temmuz ayı doğum yardımı ödemelerini, bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 175 bin 601 annenin hesabına 22,5 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk." ifadelerini kullandı.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR
Doğum yardımı başvurularının e-Devlet ile "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını belirten Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin ödeme bilgilerine mobil uygulama üzerinden ulaşabileceğini bildirdi.
Bakan Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını ve desteklerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz devam edeceğini kaydetti.