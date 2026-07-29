2025 DOĞUM YARDIMI DESTEĞİ SÜRÜYOR

Bakan Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik ödeme yapıldığını, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek verildiğini hatırlattı.

Bugüne kadar doğum yardımlarından toplam 1 milyon 201 bin 173 çocuğun yararlandığını aktaran Göktaş, bunların 500 bin 632'sinin birinci çocuk, 368 bin 288'inin ikinci çocuk, 332 bin 253'ünün ise üçüncü ve üzeri çocuklardan oluştuğunu kaydetti.