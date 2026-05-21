Bakan Işıkhan'dan bayram müjdesi: İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerini öne çekiyoruz | İşte hesaplara yatacağı tarih

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, haziran ayına ilişkin İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildiğini duyurdu. Işıkhan yaptığı açıklamada, "5 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız." ifadelerine yer verdi.