Altın fiyatları bugün düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 21 Kasım ne kadar?

Altın fiyatları güne yatay seyirle başladı. Günü negatif kapatan altının gramı Kapalı Çarşı'da 270.29 TL'ye kadar çekildi. Ons Altın ise 1475 dolar seviyesinden işlem görmeyi sürdürüyor. Spot altın gram fiyatı 270 TL'nin altına gerilerken, çeyrek altın 441 TL bandında işlem görüyor. ABD Senatosu Salı günü Hong Kong'ta gerçekleşen protestoları destekleyen yasa tasarısını kabul etti ve Çin'i göstericilere karşı şiddet uygulamama konusunda uyardı. Bu yasa tasarısı Çin kanadını rahatsız ederken ilişkilerin bir miktar gerilmesine neden oldu. Çin kanadından ise ABD'nin iç işlere karışmaya son vermesi konusunda uyarı geldi. Tüm bu gelişmeler sonucunda zaten karmaşık olan ticaret görüşmeleri kafalarda daha da soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Peki, altın fiyatları bugün düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 09:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





