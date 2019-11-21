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Altın fiyatları bugün düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 21 Kasım ne kadar?

Altın fiyatları güne yatay seyirle başladı. Günü negatif kapatan altının gramı Kapalı Çarşı'da 270.29 TL'ye kadar çekildi. Ons Altın ise 1475 dolar seviyesinden işlem görmeyi sürdürüyor. Spot altın gram fiyatı 270 TL'nin altına gerilerken, çeyrek altın 441 TL bandında işlem görüyor. ABD Senatosu Salı günü Hong Kong'ta gerçekleşen protestoları destekleyen yasa tasarısını kabul etti ve Çin'i göstericilere karşı şiddet uygulamama konusunda uyardı. Bu yasa tasarısı Çin kanadını rahatsız ederken ilişkilerin bir miktar gerilmesine neden oldu. Çin kanadından ise ABD'nin iç işlere karışmaya son vermesi konusunda uyarı geldi. Tüm bu gelişmeler sonucunda zaten karmaşık olan ticaret görüşmeleri kafalarda daha da soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Peki, altın fiyatları bugün düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 09:32
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Altın fiyatları bugün düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 21 Kasım ne kadar?

Altın fiyatları güne sakin başladı. Son günlerde dalgalı bir süreç geçiren altın fiyatları büyük kayıplar yaşamasa da bir türlü toparlanamıyor. ABD-Çin ticaret savaşı, HonKong'daki protestolar gibi konular altının hareket seyrini belirliyor. Risk iştahının artması Ons Altın'ı yükseltirken, risk iştahının düşmesi ise olumsuz etkiliyor. Peki, altın fiyatları bugün düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte günün altın fiyatları...

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Altın fiyatları bugün düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 21 Kasım ne kadar?

FED TUTANAKLARI YAYIMLANDI

Bilindiği gibi Fed 29-30 Ekim tarihlerinde toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantı sonrası beklentiler dahilinde 25 bp faiz indirim yoluna gitmişti. Dün akşam ise bu toplantının tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda; çoğu üyeye göre düşük enflasyonun faiz indirim kararını doğruladığı, önemli değişiklik olmadığı sürece indirim sonrasındaki faizin uygun seviyede bulunduğu, negatif faizin ABD için uygun bir araç olmadığı ifadelerine yer verildi.

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Altın fiyatları bugün düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 21 Kasım ne kadar?

Ek olarak tutanaklarda; küresel yavaşlama ve düşük enflasyona karşılık emniyet olarak faiz indirildiğini, bazı üyelerin düşük enflasyonun geçici olduğunu düşündükleri ifadeleri yer aldı. Tutanaklar ile birlikte piyasalarda volatilite bir miktar artarken sert fiyatlamalar yaşanmadı.

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Altın fiyatları bugün düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 21 Kasım ne kadar?

ABD ile Çin arasında süre gelen Ticaret Anlaşması'na yönelik gelen son haber akışlarında anlaşmanın 2020 yılına ertelenebileği haber akışlarıyla toparlanma görülmesine rağmen geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yayınlanan FOMC toplantı tutanaklarıyla beraber dalgalanmalar görüldü ve değerli metal 1470 desteğine yakın seviyelerde işlem görmekte. Buranın geçilmesi halinde 1465, 1462 ve 1458 seviyeleri takip edilebileceği gibi emtia tarafında görülebilecek toparlanma hareketiyle beraber 1475, 1482 ve 1485 direnç noktaları yeniden gündeme gelebilir.

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Altın fiyatları bugün düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 21 Kasım ne kadar?

ZİRAAT YATIRIM'DAN ALTIN YORUMU

Dün 1.472,5 seviyesinden hafif artıda kapatan değerli maden, bu sabah bir miktar zayıflayan risk iştahıyla beraber kısmi yükselişini sürdürüyor. Fed toplantı tutanaklarının takip edileceği günde, ticaret gelişmesine yönelik haber akışı değerli madende kısmen fiyatlanmaya devam edebilir.