Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi! İşte 6 ayda kullanan yolcu sayısı

TCDD Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars hattı Doğu Ekspresi ile bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 215 bin kişi yolculuk yaptı. Konuklarını masalsı bir yolculuğa çıkaran ve sosyal medya paylaşımlarıyla ünü artan Doğu Ekspresi'ne ilgi bu yıl da sürdü. 25 saat süren 1310 kilometrelik rotada misafirler eşsiz manzaralarla Kars'a ulaşıyor.

Giriş Tarihi: 22.07.2022 12:05 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 12:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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