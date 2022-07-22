22 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi! İşte 6 ayda kullanan yolcu sayısı

Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi! İşte 6 ayda kullanan yolcu sayısı

TCDD Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars hattı Doğu Ekspresi ile bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 215 bin kişi yolculuk yaptı. Konuklarını masalsı bir yolculuğa çıkaran ve sosyal medya paylaşımlarıyla ünü artan Doğu Ekspresi'ne ilgi bu yıl da sürdü. 25 saat süren 1310 kilometrelik rotada misafirler eşsiz manzaralarla Kars'a ulaşıyor.

Giriş Tarihi: 22.07.2022 12:05 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 12:05
  • 1
  • 15
Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi! İşte 6 ayda kullanan yolcu sayısı

Yolcularını, eşsiz manzaralara sahip 25 saatlik güzergahında masalsı bir yolculuğa çıkaran ve sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ünü artan Doğu Ekspresi'ne olan ilgi bu yılın ilk 6 ayında da devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi! İşte 6 ayda kullanan yolcu sayısı

Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre yol katettikten sonra son durağı Kars'a ulaşıyor.

  • 3
  • 15
Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi! İşte 6 ayda kullanan yolcu sayısı

Rotası üzerindeki rengarenk ağaçlarla çiçeklerin yer aldığı arazilerin yanı sıra orman, dere, akarsu ve derin kanyonların eşsiz manzarasını yolcularına sunan Doğu Ekspresi ile her gün Kars, Ankara arasında karşılıklı sefer yapılıyor.

  • 4
  • 15
Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi! İşte 6 ayda kullanan yolcu sayısı

Yerli ve yabancı turistler, biletleri günler öncesinden satışa çıkan trende özellikle kış aylarında yer bulmakta zorlanıyor. Uçak ve otobüse göre daha uygun maliyetle yolculuk yapma imkanı bulanlar, tren seferi sırasında eşsiz manzaralara da şahitlik etmenin ayrıcalığını yaşıyor.

  • 5
  • 15
Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi! İşte 6 ayda kullanan yolcu sayısı

"GECE VE GÜNDÜZ MANZARALARINI GÖREBİLMEK İÇİN UYUMUYORLAR"

Seyahat edenlerden bazılarının manzarayı kaçırmamak için hiç uyumadan yolculuk yaptığı Doğu Ekspresi'ni yılın ilk yarısında yaklaşık 215 bin kişi kullandı.