23 Temmuz 2022, Cumartesi
2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuru sonucu sorgulama
Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği Türkiye Aile Destek Programı'nda başvurular devam ediyor. 12 ay boyunca verilecek detek ödemesi için başvuru yapan vatandaşlar, başvuru sonuçkarını araştırmaya başladı. Destek ödemeleri hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Aile Destek Programı başvuru sonucu sorgulama: 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Ayrıntılar haberimizde...
Giriş Tarihi: 23.07.2022 10:48
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