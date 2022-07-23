23 Temmuz 2022, Cumartesi
2022'de EYT yasası çıkacak mı? EYT sorunu çözülüyor! EYT kimleri kapsıyor, şartları neler?
EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? 1999'da emeklilik koşullarında yapılan değişiklikle emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu ortaya çıktı. Yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep eden EYT'liler, yeni düzenleme konusunda son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2022'de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT yasası ile emeklilik nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde...
Giriş Tarihi: 23.07.2022 10:45
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