CANLI YAYIN

Savunma sanayisinden tarihi gövde gösterisi! Karada, denizde, havada tam bağımsız Türkiye

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Türkiye, savunma sanayisinde yazdığı küresel destanı tarihi başarılarla taçlandırmaya devam ediyor. 2025 yılında ihracatını ilk kez 10 milyar dolar barajının üzerine çıkararak dünya devleri arasındaki yerini perçinleyen ve 180'den fazla ülkeye yerli teknoloji ihraç eden Türk savunma sanayisi, 2026 yılını tam anlamıyla bir "teslimat ve envanter yılı" ilan etti. İlk insansız savaş uçağımız Bayraktar KIZILELMA'nın envantere girmesinden Milli Muharip Uçak KAAN'ın seri üretim kararına, ALTAY tankının çift haneli teslimatlarından Mavi Vatan'ın yeni muhafızı TCG İzmir'e kadar birçok dev proje Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak.

Savunma sanayisinden tarihi gövde gösterisi! Karada, denizde, havada tam bağımsız Türkiye 1

Türkiye savunma sanayisi, 2025 yılında ulaştığı tarihi performansla küresel ligdeki konumunu daha da güçlendirdi. Sektörün ihracatı ilk kez 10 milyar dolar seviyesini aşarken, ciro da bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Yüzlerce yerli firmanın katkısıyla yürütülen projeler, 180'den fazla ülkeye gerçekleştirilen ihracat ve giderek büyüyen teknoloji ekosistemi, Türkiye'yi stratejik üretici ülkelerden biri haline getirdi.

Savunma sanayisinden tarihi gövde gösterisi! Karada, denizde, havada tam bağımsız Türkiye 2

2026 yılı ise, geliştirilen sistemlerin seri üretime geçtiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yoğun şekilde girdiği bir yıl olacak. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, 2026 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek.

Ahaber
Savunma sanayisinden tarihi gövde gösterisi! Karada, denizde, havada tam bağımsız Türkiye 3

İnsanlı ve insansız platformların birlikte görev yapacağı yeni nesil hava harekât konseptinde kritik rol üstlenmesi beklenen KIZILELMA, Türk savunma sanayiinin en önemli kilometre taşlarından biri olacak.

Savunma sanayisinden tarihi gövde gösterisi! Karada, denizde, havada tam bağımsız Türkiye 4

KAAN SERİ ÜRETİMDE
Sabah Gazetesi'nden Barış Ergin'in haberine göre, Milli Muharip Uçak KAAN projesinde ise önemli bir eşik aşılacak. 2026 yılı içerisinde seri üretim kararının alınması planlanırken, uçağın yerli motoru için de kritik tasarım süreci resmen başlayacak. Böylece Türkiye, beşinci nesil savaş uçağında tamamen yerli çözüme doğru önemli bir adım atmış olacak.

Savunma sanayisinden tarihi gövde gösterisi! Karada, denizde, havada tam bağımsız Türkiye 5

2026, hava platformlarında teslimat yılı da olacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığına 22 adet HÜRKUŞ-2 teslim edilirken, milli genel maksat helikopteri GÖKBEY sivil sertifikasyon sürecini tamamlayacak.

Savunma sanayisinden tarihi gövde gösterisi! Karada, denizde, havada tam bağımsız Türkiye 6

KARADA ÜRETİM HIZLANIYOR
Kara kuvvetlerinin en önemli projelerinden ALTAY Ana Muharebe Tankında ise seri üretim teslimatları ilk kez çift haneli rakamlara ulaşacak. Kara ateş destek unsurlarında ise 40 adet T-155 Panter 8x8 obüsünün teslimatı tamamlanacak. Deniz Kuvvetleri de yeni platformlarla güçlenecek. İSTİF sınıfı fırkateyn TCG İzmir, 2026 yılında donanmaya katılarak Mavi Vatan'ın savunma kapasitesine önemli katkı sağlayacak.

Savunma sanayisinden tarihi gövde gösterisi! Karada, denizde, havada tam bağımsız Türkiye 7

BAYRAKTAR KIZILELMA
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın 2026 yılında envantere girmesi planlanıyor. İnsanlı savaş uçaklarıyla ortak görev yapabilecek şekilde geliştirilen platform; hava-hava görevleri, yüksek hız ve gelişmiş yapay zekâ destekli görev kabiliyetleriyle Türk hava gücünde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Savunma sanayisinden tarihi gövde gösterisi! Karada, denizde, havada tam bağımsız Türkiye 8

KAAN
MİLLİ Muharip Uçak KAAN'da 2026 yılında seri üretim kararının alınması hedefleniyor. Ayrıca yerli motorun kritik tasarım süreci de başlayacak. Beşinci nesil savaş uçağı; düşük görünürlük, yüksek durumsal farkındalık ve ağ destekli harp kabiliyetiyle Türkiye'nin en stratejik projeleri arasında yer alıyor.

Savunma sanayisinden tarihi gövde gösterisi! Karada, denizde, havada tam bağımsız Türkiye 9

HÜRKUŞ-2 VE GÖKBEY
HAVA Kuvvetleri'ne 22 adet HÜRKUŞ-2 teslim edilmesi planlanırken, GÖKBEY helikopteri de sivil sertifikasyonunu tamamlayacak. Böylece hem eğitim uçağı hem de genel maksat helikopteri projelerinde önemli bir eşik aşılmış olacak.

Savunma sanayisinden tarihi gövde gösterisi! Karada, denizde, havada tam bağımsız Türkiye 10

ALTAY VE T-155
ALTAY Ana Muharebe Tankı'nda seri üretim teslimatlarının çift haneli rakamlara ulaşması beklenirken, 40 adet T-155 Panter 8x8 obüsünün teslimatı da tamamlanacak. Bu gelişmeler kara kuvvetlerinin ateş gücü ve zırhlı birlik kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Savunma sanayisinden tarihi gövde gösterisi! Karada, denizde, havada tam bağımsız Türkiye 11

TCG İZMİR
MİLLİ MİLGEM projesinin devamı olan İSTİF sınıfı fırkateyn TCG İzmir'in Deniz Kuvvetleri envanterine katılması planlanıyor. Gelişmiş hava savunma, suüstü harbi ve ağ merkezli harekât kabiliyetleriyle donanmanın önemli vurucu unsurlarından biri olacak.

Savunma sanayisinden tarihi gövde gösterisi! Karada, denizde, havada tam bağımsız Türkiye 12

KORAL-2 VE ALP RADARLARI
KORAL-2 elektronik harp sistemi 2026'da envantere girerken, ALP-100 ve ALP-300 radarlarından ikişer adet teslim edilecek. Elektronik harp, erken ihbar ve hava gözetleme alanındaki bu yatırımlar, Türkiye'nin entegre hava savunma mimarisini daha da güçlendirecek.

Savunma sanayisinden tarihi gövde gösterisi! Karada, denizde, havada tam bağımsız Türkiye 13

HİSAR, SİPER, TAYFUN, ATMACA
Türkiye'nin milli hava savunma ve füze ailesini oluşturan HİSAR, SİPER, TAYFUN ve ATMACA projelerinde yüksek adetli seri üretim devam edecek. Bu sayede hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları karşılanacak hem de ihracat kapasitesi artırılarak küresel pazardaki rekabet gücü desteklenecek.

Savunma sanayisinden tarihi gövde gösterisi! Karada, denizde, havada tam bağımsız Türkiye 14

YILDIRIM-100
ASELSAN'IN geliştirdiği YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi ilk kez bir helikopterde aktif olarak kullanılacak. Lazer tabanlı sistem, özellikle omuzdan atılan ısı güdümlü füzelere karşı hava platformlarının hayatta kalma kabiliyetini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin