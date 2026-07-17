Savunma sanayisinden tarihi gövde gösterisi! Karada, denizde, havada tam bağımsız Türkiye

KARADA ÜRETİM HIZLANIYOR

Kara kuvvetlerinin en önemli projelerinden ALTAY Ana Muharebe Tankında ise seri üretim teslimatları ilk kez çift haneli rakamlara ulaşacak. Kara ateş destek unsurlarında ise 40 adet T-155 Panter 8x8 obüsünün teslimatı tamamlanacak. Deniz Kuvvetleri de yeni platformlarla güçlenecek. İSTİF sınıfı fırkateyn TCG İzmir, 2026 yılında donanmaya katılarak Mavi Vatan'ın savunma kapasitesine önemli katkı sağlayacak.

BAYRAKTAR KIZILELMA

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın 2026 yılında envantere girmesi planlanıyor. İnsanlı savaş uçaklarıyla ortak görev yapabilecek şekilde geliştirilen platform; hava-hava görevleri, yüksek hız ve gelişmiş yapay zekâ destekli görev kabiliyetleriyle Türk hava gücünde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

KAAN

MİLLİ Muharip Uçak KAAN'da 2026 yılında seri üretim kararının alınması hedefleniyor. Ayrıca yerli motorun kritik tasarım süreci de başlayacak. Beşinci nesil savaş uçağı; düşük görünürlük, yüksek durumsal farkındalık ve ağ destekli harp kabiliyetiyle Türkiye'nin en stratejik projeleri arasında yer alıyor.

HÜRKUŞ-2 VE GÖKBEY

HAVA Kuvvetleri'ne 22 adet HÜRKUŞ-2 teslim edilmesi planlanırken, GÖKBEY helikopteri de sivil sertifikasyonunu tamamlayacak. Böylece hem eğitim uçağı hem de genel maksat helikopteri projelerinde önemli bir eşik aşılmış olacak.