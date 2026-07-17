Savunma sanayisinden tarihi gövde gösterisi! Karada, denizde, havada tam bağımsız Türkiye
Türkiye, savunma sanayisinde yazdığı küresel destanı tarihi başarılarla taçlandırmaya devam ediyor. 2025 yılında ihracatını ilk kez 10 milyar dolar barajının üzerine çıkararak dünya devleri arasındaki yerini perçinleyen ve 180'den fazla ülkeye yerli teknoloji ihraç eden Türk savunma sanayisi, 2026 yılını tam anlamıyla bir "teslimat ve envanter yılı" ilan etti. İlk insansız savaş uçağımız Bayraktar KIZILELMA'nın envantere girmesinden Milli Muharip Uçak KAAN'ın seri üretim kararına, ALTAY tankının çift haneli teslimatlarından Mavi Vatan'ın yeni muhafızı TCG İzmir'e kadar birçok dev proje Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak.
Türkiye savunma sanayisi, 2025 yılında ulaştığı tarihi performansla küresel ligdeki konumunu daha da güçlendirdi. Sektörün ihracatı ilk kez 10 milyar dolar seviyesini aşarken, ciro da bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Yüzlerce yerli firmanın katkısıyla yürütülen projeler, 180'den fazla ülkeye gerçekleştirilen ihracat ve giderek büyüyen teknoloji ekosistemi, Türkiye'yi stratejik üretici ülkelerden biri haline getirdi.
2026 yılı ise, geliştirilen sistemlerin seri üretime geçtiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yoğun şekilde girdiği bir yıl olacak. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, 2026 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek.
İnsanlı ve insansız platformların birlikte görev yapacağı yeni nesil hava harekât konseptinde kritik rol üstlenmesi beklenen KIZILELMA, Türk savunma sanayiinin en önemli kilometre taşlarından biri olacak.
KAAN SERİ ÜRETİMDE
Sabah Gazetesi'nden Barış Ergin'in haberine göre, Milli Muharip Uçak KAAN projesinde ise önemli bir eşik aşılacak. 2026 yılı içerisinde seri üretim kararının alınması planlanırken, uçağın yerli motoru için de kritik tasarım süreci resmen başlayacak. Böylece Türkiye, beşinci nesil savaş uçağında tamamen yerli çözüme doğru önemli bir adım atmış olacak.
2026, hava platformlarında teslimat yılı da olacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığına 22 adet HÜRKUŞ-2 teslim edilirken, milli genel maksat helikopteri GÖKBEY sivil sertifikasyon sürecini tamamlayacak.