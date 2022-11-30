HER AY HESAPLARA YATACAK! 2023 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM BURS BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR!

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün öğrencilere sağladığı burs başvurularında sona gelindi. Ortaöğretim burs işlemleri tamamlanırken, önlisan ve lisans öğrencileri için VGM burs başvuru işlemlerinde son tarihin bugün olduğu öğrenildi. Henüz başvuruda bulunmayan öğrenciler, "VGM burs başvurusu bitti mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte, VGM burs başvuruları hakkında merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 30.11.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 10:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL