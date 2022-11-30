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Haberler Galeri HER AY HESAPLARA YATACAK! 2023 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM BURS BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR!

HER AY HESAPLARA YATACAK! 2023 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM BURS BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR!

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün öğrencilere sağladığı burs başvurularında sona gelindi. Ortaöğretim burs işlemleri tamamlanırken, önlisan ve lisans öğrencileri için VGM burs başvuru işlemlerinde son tarihin bugün olduğu öğrenildi. Henüz başvuruda bulunmayan öğrenciler, "VGM burs başvurusu bitti mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte, VGM burs başvuruları hakkında merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 30.11.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 10:24
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HER AY HESAPLARA YATACAK! 2023 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM BURS BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR!

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine toplam 5 bin 200 lira ödeme yapılacak. Burs desteği almak isteyen öğrenciler için başvurular ise 21 Kasım tarihinde başladı. Adaylar başvuru işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak.

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HER AY HESAPLARA YATACAK! 2023 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM BURS BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR!

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

VGM Üniversite burs başvuruları 21 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilerin bizzat veya posta yoluyla herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yoktur.

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HER AY HESAPLARA YATACAK! 2023 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM BURS BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR!

Gerekli şartları taşımadığı tespit edilen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak. Yükseköğrenim bursu ile yabancı uyruklu olan öğrencilerin ise 30 Kasım'a kadar zamanı bulunuyor.

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HER AY HESAPLARA YATACAK! 2023 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM BURS BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR!

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burs başvuru işlemlerinin tamamı internet üzerinden gerçekleştirilecek. vgm.gov.tr adresine giriş yapan öğrenciler, sırasıyla T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve baba adı ile birlikte burs başvuru ekranına giriş yapacak.

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HER AY HESAPLARA YATACAK! 2023 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM BURS BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR!

Ardından öğrenciler karşılarına gelen ekranda beş aşamada burs başvurularını tamamlayacak. Öğrenciler nüfus bilgileri, aile bilgileri, okul bilgileri, başvuru ve iletişim bilgilerini içeren form dolduracak.

BUGÜN SON GÜN!

VGM BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ