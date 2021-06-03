ANA SAYFA
Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin Coinbase ne kadar, kaç TL olacak? Uzmanların yorumları...
Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para yatırımcıları değerlendirmeleri yakından takip ediyor. Elon Musk'ıın Dogecoin'e yönelik attığı destek tweti dengeleri değiştirdi. Dogecoin Coinbase Pro'da listelenmesinin ardından yüzde 40'tan fazla yükseldi. Hal böyle olunca yatırımcıları listelenme tarihlerini yakından takip ediliyor. İşte, Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin Coinbase ne kadar, kaç TL olacak? Uzmanların yorumları...
Giriş Tarihi: 03.06.2021 18:36
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8