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Haberler Galeri Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin Coinbase ne kadar, kaç TL olacak? Uzmanların yorumları...

Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin Coinbase ne kadar, kaç TL olacak? Uzmanların yorumları...

Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para yatırımcıları değerlendirmeleri yakından takip ediyor. Elon Musk'ıın Dogecoin'e yönelik attığı destek tweti dengeleri değiştirdi. Dogecoin Coinbase Pro'da listelenmesinin ardından yüzde 40'tan fazla yükseldi. Hal böyle olunca yatırımcıları listelenme tarihlerini yakından takip ediliyor. İşte, Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin Coinbase ne kadar, kaç TL olacak? Uzmanların yorumları...

Giriş Tarihi: 03.06.2021 18:36
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Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin Coinbase ne kadar, kaç TL olacak? Uzmanların yorumları...

Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin Coinbase ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının yanıtları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para yatırıcımıları Dogecoin'in Coinbase'de ne zaman listeleneceğini merak ediyor. Kripto para piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Elon Musk'tan Dogecoin'e bir destek tweti daha geldi. Dogecoin Coinbase Pro'da listelenmesinin ardından yüzde 40'tan fazla yükseldi. İşte, Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin Coinbase ne kadar, kaç TL olacak? Uzmanların yorumları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin Coinbase ne kadar, kaç TL olacak? Uzmanların yorumları...

Son zamanların yükselişte olan kripto para birimi Dogecoin, Elon Musk'ın twetleri ile yeniden yükselişe geçti.

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Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin Coinbase ne kadar, kaç TL olacak? Uzmanların yorumları...

Coinbase, pazartesi günü profesyonel yatırımcıları hedef alan platformu Coinbase Pro'da Dogecoin'i listeleyeceğini duyurmuştu. DOGE, geçtiğimiz ay piyasa genelinde çakılmayla birlikte yüzde 59 değer kaybetmişti.

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Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin Coinbase ne kadar, kaç TL olacak? Uzmanların yorumları...

DOGECOİN KAÇ DOLAR OLDU?

Kripto paranın fiyatı, Coinbase'in duyurusunun ardından 0,3137 dolardan 0,4398 dolara çıktı.

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Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin Coinbase ne kadar, kaç TL olacak? Uzmanların yorumları...

DOGECOİN NEDEN YÜKSELDİ?

Dogecoin alım satımının perşembe günü başlatılacağını belirten Coinbase, DOGE yatırma işlemlerini kabul etmeye başladı. Kripto para; DOGE/USD, DOGE/BTC, DOGE/EUR, DOGE/GBP ve DOGE/USDT dahil olmak üzere beş parite ile listelenecek.