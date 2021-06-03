Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin Coinbase ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının yanıtları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para yatırıcımıları Dogecoin'in Coinbase'de ne zaman listeleneceğini merak ediyor. Kripto para piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Elon Musk'tan Dogecoin'e bir destek tweti daha geldi. Dogecoin Coinbase Pro'da listelenmesinin ardından yüzde 40'tan fazla yükseldi. İşte, Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin Coinbase ne kadar, kaç TL olacak? Uzmanların yorumları...