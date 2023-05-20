En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023? Temmuz ayında memur maaşı 22 bin TL olacak mı son dakika? Açıklama geldi...

"En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL olduğunu açıklamıştı. İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yer alan, "Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 17 bin TL olacağı" iddialarına yönelik son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Temmuz ayında memur maaşı 22 bin TL olacak mı? İşte, memur maaş zammı son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.05.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 10:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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