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Haberler Galeri En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023? Temmuz ayında memur maaşı 22 bin TL olacak mı son dakika? Açıklama geldi...

En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023? Temmuz ayında memur maaşı 22 bin TL olacak mı son dakika? Açıklama geldi...

"En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL olduğunu açıklamıştı. İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yer alan, "Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 17 bin TL olacağı" iddialarına yönelik son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Temmuz ayında memur maaşı 22 bin TL olacak mı? İşte, memur maaş zammı son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.05.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 10:15
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En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023? Temmuz ayında memur maaşı 22 bin TL olacak mı son dakika? Açıklama geldi...

En düşük memur maaşı son dakika açıklaması! İletişim Başkanlığı sosyal medyada çıkan asılsız iddialara yönelik bilgilendirme yaptı. Maaşların 17 bin TL olacağına yönelik iddialar sonrası vatandaşlar, konuya ilişkin detayları araştırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını belirtmişti. İşte, konuya dair son dakika gelişmeler...

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En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023? Temmuz ayında memur maaşı 22 bin TL olacak mı son dakika? Açıklama geldi...

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ!

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yer alan, "Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 17 bin lira olacağı" iddialarını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir televizyon kanalına konuşan çalışma ekonomistinin, en düşük memur maaşının brüt 22 bin lira olacağını sehven söylediği aktarıldı.

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En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023? Temmuz ayında memur maaşı 22 bin TL olacak mı son dakika? Açıklama geldi...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin lira olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023? Temmuz ayında memur maaşı 22 bin TL olacak mı son dakika? Açıklama geldi...

A Haber'e katılan ekonomist, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayı için 22 bin TL olarak açıkladığı en düşük memur maaşının brüt tutar olduğunu, net miktarın 17 bin TL olacağını söyledi.

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En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023? Temmuz ayında memur maaşı 22 bin TL olacak mı son dakika? Açıklama geldi...

Canlı yayınına bağlanıp daha sonra bu sözlerini düzelten ekonomist, yeni açıklamasında, "Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak" ifadelerini kullandı.