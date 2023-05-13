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Haberler Galeri Aile destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mayıs ayı sosyal yardım ödeme tarihleri açıklandı mı?

Aile destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mayıs ayı sosyal yardım ödeme tarihleri açıklandı mı?

"Aile destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen devlet desteği her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara yatırılıyor. Peki, Aile destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mayıs ayı sosyal yardım ödeme tarihleri açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2023 15:53
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Aile destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mayıs ayı sosyal yardım ödeme tarihleri açıklandı mı?

"Aile destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mayıs ayı sosyal yardım ödeme tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ayın başlarında 850-1250 TL tutarında verilen sosyal yardım paketi ödemeleri Mayıs ayı için bekleniyor. Hak sahipleri Temmuz ayında sona ermesi beklenen devlet desteği ödeme tarihleri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Aile destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mayıs ayı sosyal yardım ödeme tarihleri açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mayıs ayı sosyal yardım ödeme tarihleri açıklandı mı?

2023 MAYIS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Aile destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mayıs ayı sosyal yardım ödeme tarihleri açıklandı mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

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Aile destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mayıs ayı sosyal yardım ödeme tarihleri açıklandı mı?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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Aile destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mayıs ayı sosyal yardım ödeme tarihleri açıklandı mı?

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.