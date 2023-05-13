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Aile destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mayıs ayı sosyal yardım ödeme tarihleri açıklandı mı?
"Aile destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen devlet desteği her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara yatırılıyor. Peki, Aile destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mayıs ayı sosyal yardım ödeme tarihleri açıklandı mı?