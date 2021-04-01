Dikkat çeken zam iddiası! Emekli ikramiyelerine zam geldi mi? SSK, Bağkur emeklilerine 1083 TL ikramiye...

Emekli ikramiyelerine zam geldi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ramazan ikramiye ödeme tarihleri için açıklamalar bekleniyor. Emeklilere 1.000 liralık yapılan ödemeye 6 ayda bir ortaya çıkan enflasyon rakamlarına göre zam uygulanması teklif edildi. Eğer talep hayata geçerse emekliler bu yılın ikramiyesini 1.083 TL olarak alacak. Ramazan ayı ikramiye ödemesi için kritik tarih ise 10-12 Mayıs tarihi olarak gösteriliyor. İşte, emekli ikramiyelerine zam geldi mi? SSK, Bağkur emeklilerine 1083 TL ikramiye...