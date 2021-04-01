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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Dikkat çeken zam iddiası! Emekli ikramiyelerine zam geldi mi? SSK, Bağkur emeklilerine 1083 TL ikramiye... Dikkat çeken zam iddiası! Emekli ikramiyelerine zam geldi mi? SSK, Bağkur emeklilerine 1083 TL ikramiye...
Emekli ikramiyelerine zam geldi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor. 2018 yılında başlayan uygulama ile emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er TL ödemeyi cebine koyuyor. Emeklilerin yüzünü güldüren ödemelerin tarihi için açıklamalar merak edilirken, 2021 senesinden ikramiyenin zamlanacağı iddiaları merak ediliyor. İşte, Emekli ikramiyelerine zam geldi mi? SSK, Bağkur emeklilerine 1083 TL ikramiye...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 17:40 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 17:42
Emekli ikramiyelerine zam geldi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ramazan ikramiye ödeme tarihleri için açıklamalar bekleniyor. Emeklilere 1.000 liralık yapılan ödemeye 6 ayda bir ortaya çıkan enflasyon rakamlarına göre zam uygulanması teklif edildi. Eğer talep hayata geçerse emekliler bu yılın ikramiyesini 1.083 TL olarak alacak. Ramazan ayı ikramiye ödemesi için kritik tarih ise 10-12 Mayıs tarihi olarak gösteriliyor. İşte, emekli ikramiyelerine zam geldi mi? SSK, Bağkur emeklilerine 1083 TL ikramiye...
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Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Buna göre ikramiye bin 83 lira olacak.
Ramazan Bayramı ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs. İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları..
2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.
Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış talepleri gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği, "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" açıklaması yaptı.