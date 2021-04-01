İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Araba alacak vatandaşları büyük hayal kırıklığına uğratacak haberler gelmeye başladı. Pandemi döneminde dalgalı seyreden araba fiyatları için yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara çip krizinin de eklenerek otomobil markalarının üretimini etkilediğini, bu durumun ikinci el otomobil fiyatlarını artırabileceğini ifade etti. Araba sahibi olmak isteyenlerin fiyatların ne zaman iniş yönüne geçeceği konusunda gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte,ikinci el araba fiyatları yükselecek mi?