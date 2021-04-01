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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Almayanın yüzü asılacak! Sıfır ve 2. el fiyatları darmadağın olacak! İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Almayanın yüzü asılacak! Sıfır ve 2. el fiyatları darmadağın olacak! İkinci el araba fiyatları yükselecek mi?
Almayanın yüzü asılacak! Sıfır ve 2. el fiyatları darmadağın olacak. Araba almak isteyen vatandaşları endişelendiren açıklamalar geldi. MASFED Genel Sekreteri Niyazi Berktaş, çip krizinin ikinci el otomobil piyasasını nasıl etkileyeceğini yorumladı. İkinci el araba alacaklara flaş uyarılar peş peşe geldi. İkinci el araba almak isteyen vatandaşlar fiyatların yeniden artıp artmayacağını araştırmaya başladı. İşte, İkinci el araba fiyatları yükselecek mi?
Giriş Tarihi: 01.04.2021 18:10 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 18:10
İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Araba alacak vatandaşları büyük hayal kırıklığına uğratacak haberler gelmeye başladı. Pandemi döneminde dalgalı seyreden araba fiyatları için yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara çip krizinin de eklenerek otomobil markalarının üretimini etkilediğini, bu durumun ikinci el otomobil fiyatlarını artırabileceğini ifade etti. Araba sahibi olmak isteyenlerin fiyatların ne zaman iniş yönüne geçeceği konusunda gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte,ikinci el araba fiyatları yükselecek mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR
MASFED Genel Sekreteri Niyazi Berktaş, pandemi sebebiyle otomotiv sektöründe küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara çip krizinin de eklenerek otomobil markalarının üretimini etkilediğini, bu durumun ikinci el otomobil fiyatlarını artırabileceğini ifade etti.
Hızlı bir yükselişin ardından 2020'nin son ayları itibariyle düşük bir seyir izleyen ikinci el otomobil fiyatlarının faizin yükselmesi, döviz kurunun dalgalı seyri ve pandemi sebebiyle yaşanan çip krizi ile tekrar yükselmesi bekleniyor.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Sekreteri Niyazi Berktaş, salgın sebebiyle fabrikalarını kapatan otomotiv fabrikalarının hızla üretime başlamasıyla stokta bulunan çiplerin tükendiğini, bu durumun da malzeme sıkıntısına yol açarak araç üretimini sekteye uğrattığını belirtti.
Dünya genelindeki otomobil üreticilerinin Mart ayı itibariyle önlem alarak üretime ara vermeye başladıklarını ifade eden Berktaş "Tüm dünya genelinde yaşanan normalleşme sürecinde otomotiv fabrikalarının hızla üretime başlaması malzemelerde yaşanan stok sorununu da beraberinde getirdi.