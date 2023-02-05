05 Şubat 2023, Pazar
4A, 4D belediye taşeron işçilerine kadro ne zaman gelecek? Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023! SON DAKİKA GELİŞMELER...
"4A, 4D belediye taşeron işçilerine kadro ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından konu hakkında detaylar merak ediliyor. Kadro kapsamı dışında olanlar; sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli sağlık yöneticisi, sözleşmeli Meclis danışmanı ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarından oluşuyor. Peki, 4A, 4D belediye taşeron işçilerine kadro ne zaman gelecek? SON DAKİKA GELİŞMELER...
Giriş Tarihi: 05.02.2023 18:30 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 18:31
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