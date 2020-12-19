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Asgari ücret 2021 zam oranı son durum! Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar?
Son dakika... Asgari ücrette geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından ilk iki toplantının sona ermesinin ardından gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Her yıl zamlanan asgari ücretin 2021 yılında ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. Asgari ücret ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, asgari ücret 2021 zam oranı son durum nedir? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 19.12.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 16:52
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