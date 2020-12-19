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Haberler Galeri Asgari ücret 2021 zam oranı son durum! Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar?

Asgari ücret 2021 zam oranı son durum! Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar?

Son dakika... Asgari ücrette geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından ilk iki toplantının sona ermesinin ardından gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Her yıl zamlanan asgari ücretin 2021 yılında ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. Asgari ücret ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, asgari ücret 2021 zam oranı son durum nedir? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 16:52
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Asgari ücret 2021 zam oranı son durum! Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar?

Son dakika... Asgari ücret ne zaman belli olacak? Yeni asgari ücreti belirlemek için toplantılar gerçekleştiriliyor. Komisyon önümüzdeki hafta üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar? İşte asgari ücret 2021 zam oranı son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret 2021 zam oranı son durum! Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını 22 Aralık'ta gerçekleştirecek. Komisyonun dördüncü toplantı tarihi ilerleyen günlerde belli olacak. Yeni asgari ücretin Aralık ayının son haftasında belli olması bekleniyor.

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Asgari ücret 2021 zam oranı son durum! Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar?

BAKAN SELÇUK'TAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milletvekillerinin sorularına cevap verdi. Sosyal yardım alan vatandaşların sosyal yardımlarının haczedilmediğini belirten Selçuk, asgari ücrete ilişkin eleştiriye de yanıt verdi. Selçuk, şöyle konuştu:

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Asgari ücret 2021 zam oranı son durum! Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar?

"Asgari ücret devlet, işçi ve işveren kesimlerinden oluşan üçlü bir yapı içerisinde bağımsız bir komisyon olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Komisyonda bütün sosyal tarafların, kamunun teklifleri, önerileri, talepleri, görüşleri bağımsız bir şekilde, objektif ve şeffaf bir şekilde yapılan toplantılarda dinlenmektedir. 18 yıllık döneme de baktığımız zaman, reel artış olarak 2020 Ocak itibarıyla 1,5 katlık bir artış sağlamış durumdayız."

Selçuk, işsizlikle çok yönlü mücadele edildiğini dile getirerek, hem aktif iş gücü programları hem de pozitif iş gücü programları bulunduğunu bildirdi.

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Asgari ücret 2021 zam oranı son durum! Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar?

Gençlerde iş gücünün yıllara göre artmaya devam etmediğini, 2002'den bu yılın kasım ayı sonuna kadar İŞKUR tarafından toplam 9,5 milyon kişinin işe yerleştirildiğini anlatan Selçuk, bunun yaklaşık üçte birinin gençlerden oluştuğunu söyledi.

Tarımsal desteklerin arttığını ifade eden Selçuk, 2018-2020 yılları arasında 52 milyara yakın destek ödemesi yapıldığına dikkati çekti. Selçuk, 2021 yılında da 22 milyar liralık tarımsal destek sağlanacağını anımsatarak, çiftçileri korumaya devam edeceklerini kaydetti.