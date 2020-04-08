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Haberler Galeri Devletten her ay 1460 TL nakit para desteği! Kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

Devletten her ay 1460 TL nakit para desteği! Kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

Kronik hastalara yönelik yardım ödemeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hastalık bilgileri alınan kişilere evrak talep edilmeden 1.460,61 TL ödeme yapılacak. Kronik hastalara yardım ödemeleri her ay yapılıyor. Peki, kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Hangi kronik hastalara maaş verilecek? Şartlar neler?

Giriş Tarihi: 08.04.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 17:37
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Devletten her ay 1460 TL nakit para desteği! Kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

Kronik hastalara 1460 TL nakit para desteği veriliyor. Corona virüsü kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere nakit para desteği verilirken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Programları" kapsamında kronik hastalara yönelik yardım ödemelerinin detayları belli oldu. Bakanlığın resmi internet adresinden konu ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Peki, kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Hangi kronik hastalara maaş verilecek? Şartlar neler? İşte cevaplar...

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Devletten her ay 1460 TL nakit para desteği! Kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

Koronavirüs salgını sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Programları"na başvurular artmaya başladı.

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Devletten her ay 1460 TL nakit para desteği! Kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

Sosyal yardım başvurularının yanı sıra kronik hastalara da nakit para desteği veriliyor.

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Devletten her ay 1460 TL nakit para desteği! Kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

HANGİ KRONİK HASTALARA MAAŞ VERİLECEK?

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar bu nakdi yardım düzenlemesinden yararlanabiliyor.

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Devletten her ay 1460 TL nakit para desteği! Kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Nakdi destek Tüberküloz veya SSPE hastası olan kişi veya hastaya bakmakla yükümlü kişilere verilecek.