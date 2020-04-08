Devletten her ay 1460 TL nakit para desteği! Kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

Kronik hastalara yönelik yardım ödemeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hastalık bilgileri alınan kişilere evrak talep edilmeden 1.460,61 TL ödeme yapılacak. Kronik hastalara yardım ödemeleri her ay yapılıyor. Peki, kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Hangi kronik hastalara maaş verilecek? Şartlar neler?

Giriş Tarihi: 08.04.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 17:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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