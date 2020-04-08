2.336 lira maaş veriliyor! İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşına başvurular nasıl yapılır? Türkiye'de koronavirüs salgını sonrası önlemler kademeli olarak artırıldı. Bu kapsamda bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. İşsiz kalan vatandaşlar, işsizlik ödeneğine başvuru yapmak için araştırmalarını sürdürüyor. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların detaylarını haberimizde derledik. İŞKUR tarafından şartları taşıyan vatandaşlara 2 bin 336 liraya varan işsizlik maaşı veriliyor. Peki, ŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik maaşı alma şartları neler? Kim ne kadar işsizlik maaşı alabilir? İşte cevaplar...