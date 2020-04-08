08 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2.336 lira maaş veriliyor! İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

2.336 lira maaş veriliyor! İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuştu. İşsiz kalan vatandaşlar başvuru şartlarını taşımaları durumunda işsizlik maaşı alabiliyorlar. İŞKUR tarafından işsizlik ödeneğine başvuru şartları açıklandı. Buna göre, 2 bin 336 liraya varan işsizlik maaşı alınabiliyor. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik maaşı alma şartları neler? Kim ne kadar işsizlik maaşı alabilir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 16:42
  • 1
  • 17
2.336 lira maaş veriliyor! İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşına başvurular nasıl yapılır? Türkiye'de koronavirüs salgını sonrası önlemler kademeli olarak artırıldı. Bu kapsamda bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. İşsiz kalan vatandaşlar, işsizlik ödeneğine başvuru yapmak için araştırmalarını sürdürüyor. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların detaylarını haberimizde derledik. İŞKUR tarafından şartları taşıyan vatandaşlara 2 bin 336 liraya varan işsizlik maaşı veriliyor. Peki, ŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik maaşı alma şartları neler? Kim ne kadar işsizlik maaşı alabilir? İşte cevaplar...

  • 2
  • 17
2.336 lira maaş veriliyor! İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle İŞKUR üzerinden başvurular internet ortamından alınıyor. Bu nedenle başvuru işlemlerinizi elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.

  • 3
  • 17
2.336 lira maaş veriliyor! İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

İşsizlik maaşının ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanıyor.

  • 4
  • 17
2.336 lira maaş veriliyor! İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

En yüksek işsizlik maaşı 2 bin 336,53 TL
En düşüş işsizlik maaşı bin 168,27 TL

  • 5
  • 17
2.336 lira maaş veriliyor! İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,