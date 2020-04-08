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2.336 lira maaş veriliyor! İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?
İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuştu. İşsiz kalan vatandaşlar başvuru şartlarını taşımaları durumunda işsizlik maaşı alabiliyorlar. İŞKUR tarafından işsizlik ödeneğine başvuru şartları açıklandı. Buna göre, 2 bin 336 liraya varan işsizlik maaşı alınabiliyor. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik maaşı alma şartları neler? Kim ne kadar işsizlik maaşı alabilir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.04.2020 16:36Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 16:42