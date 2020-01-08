Devletten GSS müjdesi! O süre uzatıldı... SGK GSS prim borcu ne zaman ödenecek?

GSS borcu olanlara müjde! 31 Aralık 2019 itibarıyla Genel Sağlık Sigortası borcu olan veya yapılandırma şartlarını yerine getirmeyenler hastanelere gidemiyordu. 2 milyon kişiyi kapsadığı belirtilen GSS borcu ile ilgili flaş adım Cumhurbaşkanlığından geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, GSS prim borcu ödeme süresi bir kez daha uzatıldı. Böylece hastaneden yararlanma hakkını kaybeden vatandaşlar yeniden sisteme dahil edildi. Peki, SGK GSS prim borcu ne zaman ödenecek? SGK GSS prim borcu nasıl ödenir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 09:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





