Devletten GSS müjdesi! O süre uzatıldı... SGK GSS prim borcu ne zaman ödenecek? GSS borcu olanlara müjde! 31 Aralık 2019 itibarıyla Genel Sağlık Sigortası borcu olan veya yapılandırma şartlarını yerine getirmeyenler hastanelere gidemiyordu. 2 milyon kişiyi kapsadığı belirtilen GSS borcu ile ilgili flaş adım Cumhurbaşkanlığından geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, GSS prim borcu ödeme süresi bir kez daha uzatıldı. Böylece hastaneden yararlanma hakkını kaybeden vatandaşlar yeniden sisteme dahil edildi. Peki, SGK GSS prim borcu ne zaman ödenecek? SGK GSS prim borcu nasıl ödenir? İşte merak edilen soruların yanıtları... Giriş Tarihi: 08.01.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 09:56
Genel Sağlık Sigortası borcu olanlara müjde geldi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre GSS prim borcu ödeme süresi uzatıldı. 31 Aralık 2019'da sona eren GSS prim borcu ödemesini yapmayanlar hastanelerden yararlanamıyordu. Buna göre, 2 milyon vatandaşın hastaneden yararlanamayacağı belirtiliyordu. Vatandaşlara yeni bir şans daha verildi. Uzatılan süre boyunca vatandaşlar yeniden sisteme dahil edilecek. Peki, SGK GSS prim borcu ne zaman ödenecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...
GSS NEDİR?
Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir.
Reformdan önce sosyal güvenlik kuruluşları farklı olduğu gibi sigortalılar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu. Herkesin sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkânı yoktu.
Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır.
Kanundan önce ülkemizde bazı kesimler sağlık hizmetlerinden yararlanma yönünden sosyal güvenceden yoksun bulunmakta idi. Öte yandan, çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarınca üyelerine çeşitli miktar ve nitelikte sağlık sigortası yardımları yapılmakta ve bu yardımlar arasında norm birliği bulunmamakta idi. Yasa ile norm ve standart birliği sağlanmıştır.
Ülkemizde dağınık yapıda olan ve yararlanma koşulları birbirinden oldukça farklı ve erişimi bütün nüfusa yaygınlaşmamış bulunan sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar uzun yıllar tartışılmış, çözümü için de değişik tarihlerde yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Bütün bu gayretlere rağmen tüm nüfus sağlık güvencesi yönünden kapsam ve koruma altına alınamamıştır. Reform ile tüm nüfus kapsam altına alınmıştır.
GSS PRİM BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
e-Devlet kapısı ile vatandaşlar sunulan hizmetler ile işlemlerini kısa sürede halledebilmektedirler. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından e-Devlet sistemi üzerinden sunulan hizmetlerden biri de 'Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama' hizmetidir. GSS tescil ve prim borcu sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşların e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapması ve https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu web sitesine giriş yapması gerekmektedir. Sonrasında karşınıza gelecek ekranda prim borcunuzu ayrıntılı olarak görebilirsiniz.