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Altından yeni rekor geldi! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 8 Ocak güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yeni bir rekor daha kırdı. Spot altın gram fiyatı sabahın erken saatlerinde 306 TL'yi aştı. Ons altın ise 1602 doları aştı. Altın, İran'ın ABD üslerini bombardımana tutmasının ardından çıkışa geçti. Savaş riskinin artmasıyla altın fiyatlarının yeni rekorlar kırması bekleniyor. Küresel risk eşiğinin arttığı günlerde altına yönelim de artıyor. Rezervlerin riskte bulunması da altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor. Altın fiyatlarının kısa sürede 340 TL'yi görebileceği söyleniyor. Altın fiyatlarının öncelikli hedefi ise gramda 320 TL'yi görmek. Yatırımcılar kısa sürede bunun gerçekleşeceği görüşünde. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 8 Ocak güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Ocak güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 09:33
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Altından yeni rekor geldi! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 8 Ocak güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları İran'ın ABD üslerini vurmasının ardından tavan yaptı. Yeni bir rekor daha kıran altının ons fiyatı 1600 doları geçti. Spot altın gram fiyatı ise 306 TL'yi aştı. Altın fiyatlarındaki sert yükselişin günboyu sürmesi bekleniyor. Uzmanslar gerginliğin sürmesi halinde 306 TL'deki gram altının 340 TL'leri bulabileceği görüşünde. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 8 Ocak güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

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Altından yeni rekor geldi! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 8 Ocak güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI TAVAN YAPTI

Altın fiyatları Ortadoğu'daki savaş riskinin ardından tavan yaptı. ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından çıkışa geçen altın fiyatları İran karşılık vermeyince biraz daha durulmuştu. Ancak İran'ın dün gece Irak'taki ABD üslerini vurmasının ardından fiyatlar yeniden tavan yaptı.

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Altından yeni rekor geldi! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 8 Ocak güncel altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN 340 TL'Yİ GÖREBİLİR

Uzmanlar bölgedeki savaş riskinin ve gerginliğin sürmesi halinde altının düşmeyeceği görüşünde. Aksine daha sert çıkışlar bekleniyor. Uzmanlar altının gram fiyatının 320 TL'yi kısa sürede bulacağını öngörüyor. Gerginliğin tırmanması halinde 340 TL'lerin görülebileceği de söyleniyor.

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Altından yeni rekor geldi! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 8 Ocak güncel altın fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN YORUMLARI

Info Yatırım'ın değerlendirmesi şöyle:

Son günlerde Amerika ile İran arasında oldukça artan gerilimler ile birlikte jeopolitik riskler oluşmuş ve bu jeopolitik riskler ile birlikte güvenli liman özelliği sebebiyle altın fiyatlarında yukarı yönlü sert hareketlenmeler gerçekleşmişti. Bu hareketlenmeler ile birlikte yaklaşık olarak son 6 yılın en iyi seviyeleri yakınlarında fiyatlamalar gerçekleştiren altın fiyatları ABD – İran geriliminin ilk tepkisinin ardından bir miktar gevşeme hareketleri gerçekleştirdi.

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Altından yeni rekor geldi! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 8 Ocak güncel altın fiyatları ne kadar?

Fakat dün gece İran'ın misilleme yaparak Irak'taki ABD üssüne saldırması fiyatlarda yukarı yönlü sert hareketlenmelerin devam etmesine neden oldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika'nın yanıt vermesi halinde çok daha sert ve ezici bir karşılık verileceği açıklamasında bulundu. Gerilim sebebiyle önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında hareketlilik devam edebilir. XAUUSD'yi teknik olarak incelediğimizde yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1611.35 – 1624.15 – 1642.08 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1584.61 – 1558.89 – 1537.40 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.