Altından yeni rekor geldi! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 8 Ocak güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yeni bir rekor daha kırdı. Spot altın gram fiyatı sabahın erken saatlerinde 306 TL'yi aştı. Ons altın ise 1602 doları aştı. Altın, İran'ın ABD üslerini bombardımana tutmasının ardından çıkışa geçti. Savaş riskinin artmasıyla altın fiyatlarının yeni rekorlar kırması bekleniyor. Küresel risk eşiğinin arttığı günlerde altına yönelim de artıyor. Rezervlerin riskte bulunması da altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor. Altın fiyatlarının kısa sürede 340 TL'yi görebileceği söyleniyor. Altın fiyatlarının öncelikli hedefi ise gramda 320 TL'yi görmek. Yatırımcılar kısa sürede bunun gerçekleşeceği görüşünde. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 8 Ocak güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Ocak güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 09:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





