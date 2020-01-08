Aile Bakanlığı yardım ve ödeme programları! İşte ev onarım desteği, elektrik faturası yardımı ve maddi ödemeler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binlerce kişiye düzenli olarak yardımda bulunuyor. Bu yardımlardan evi eski olup da onaramayan da, elektrik faturasını ödeyemeyen de yararlanıyor. Eğitim ve sağlık alanında da birçok yardım söz konusu. Sosyal devlet anlayışı gereği yelpaze oldukça geniş tutuluyor. Vatandaşlardan bazı belgeler talep ediliyor. Durum tespiti yapıldıktan sonra harekete geçiliyor. Barınma ihtiyacı kapsamındaki ödemeler 25 bin TL'yi bulurken, elektrik faturası desteği ise tüketim bedeli kadar oluyor. Öğrencilerin maddi durumları kötü ise aylık burs verilirken, öğle yemeği desteği bile verilebiliyor. Muhtaç ailelere nakit ödemeler yapılırken, askere giden erin ailesine de ödeme yapılabiliyor.

Giriş Tarihi: 08.01.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 10:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





