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Aile Bakanlığı yardım ve ödeme programları! İşte ev onarım desteği, elektrik faturası yardımı ve maddi ödemeler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binlerce kişiye düzenli olarak yardımda bulunuyor. Bu yardımlardan evi eski olup da onaramayan da, elektrik faturasını ödeyemeyen de yararlanıyor. Eğitim ve sağlık alanında da birçok yardım söz konusu. Sosyal devlet anlayışı gereği yelpaze oldukça geniş tutuluyor. Vatandaşlardan bazı belgeler talep ediliyor. Durum tespiti yapıldıktan sonra harekete geçiliyor. Barınma ihtiyacı kapsamındaki ödemeler 25 bin TL'yi bulurken, elektrik faturası desteği ise tüketim bedeli kadar oluyor. Öğrencilerin maddi durumları kötü ise aylık burs verilirken, öğle yemeği desteği bile verilebiliyor. Muhtaç ailelere nakit ödemeler yapılırken, askere giden erin ailesine de ödeme yapılabiliyor.

Giriş Tarihi: 08.01.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 10:33
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Aile Bakanlığı yardım ve ödeme programları! İşte ev onarım desteği, elektrik faturası yardımı ve maddi ödemeler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yardım ve destek programları giderek genişliyor. İhtiyaç tespitleri ve başvurular doğrultusunda her gün yeni bir program açılıyor. Birçok insana maddi destek sağlanırken, barınma, eğitim, sağlık gibi konularda onlarca program bulunuyor. Birçok kişi bu yardımlardan haberdar değil. Sizler için yardım programlarını derledik. İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen barınma, eğitim, sağlık, elektrik tüketim desteği ile ilgili bilgiler...

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Aile Bakanlığı yardım ve ödeme programları! İşte ev onarım desteği, elektrik faturası yardımı ve maddi ödemeler

GIDA YARDIMI NEDİR?

İhtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verilen desteklerdir. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına bu amaçla ilave kaynak aktarılmaktadır.

Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan aileler yararlanabilir

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Aile Bakanlığı yardım ve ödeme programları! İşte ev onarım desteği, elektrik faturası yardımı ve maddi ödemeler

BARINMA YARDIMI NASIL ALINIR?

Oturulamayacak derecede eski bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. Bu yardım programı sayesinde evlerinin bakımını yapamayacak durumda olan ve kötü şartlarda hayatını idame ettiren vatandaşlar sağlıklı ve sıcak bir yaşam ortamına kavuşmaktadır.

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Aile Bakanlığı yardım ve ödeme programları! İşte ev onarım desteği, elektrik faturası yardımı ve maddi ödemeler

BARINMA YARDIMI NE KADAR?

İhtiyaca göre 15, 20 ve 25.000 TL'ye kadar destek verilir. Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan aileler yararlanabilir

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Aile Bakanlığı yardım ve ödeme programları! İşte ev onarım desteği, elektrik faturası yardımı ve maddi ödemeler

SOSYAL KONUT DESTEĞİ

Sosyal güvencesi olmayan, muhtaç durumda bulunan vatandaşlara T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi aracılığıyla ev yapımını kapsamaktadır.

Geri ödemeler 1+1 konutlar için ayda 100 TL; 2+1 konutlar için 130 TL olmak üzere 270 ayda tamamlanır (Sosyal Konut Projesi kapsamında yeni başvuru alınmamaktadır).

Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan aileler yararlanabilir Geri ödemeli olarak konut verilir.