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Haberler Galeri ŞOK'tan Ramazan ayı sürprizi! 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, güncel liste...

ŞOK'tan Ramazan ayı sürprizi! 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, güncel liste...

ŞOK 15 Nisan 2020 aktüel ürünle kataloğu yayımlandı. Ramazan ayına özel sürpriz ürünlerin yer aldığı katalogda, güllaç, gül suyu, Ramazan şerbeti, Medine hurması, Tunus hurması, tel kadayıf, Kemalpaşa gibi tatlı çeşitleri ürünler bulunuyor. Öte yandan elektronik ev aletleri ile birçok çeşit gıda ürünü bu katalogda birleştirildi. ŞOK marketlerin bu haftaki indirimli ürünler listeini sizler için derledik. İşte 15-21 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 18:06
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ŞOK'tan Ramazan ayı sürprizi! 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, güncel liste...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 15 Nisan'da başlayacak indirimler, 21 Nisan'da sona erecek. ŞOK marketlerin bu haftaki kataloğunda birbirinden muhteşem ürünler müşterilerini bekliyor. Ramazan ayına özel birçok ürünün yer aldığı katalogda, gıda ürünlerinden elektronik ürünlere kadar çeşit çeşit ürünler bulunuyor. ŞOK müşterilerinin merakla araştırdığı güncel kataloğu sayfamızda derledik. Bu sayfa üzerinden indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte ŞOK 15 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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ŞOK'tan Ramazan ayı sürprizi! 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, güncel liste...

Ramazan Güllaç
* 300 gr

Altın Yaprak Gül Suyu
* 400 ml
* Gıdada kullanılabilir

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ŞOK'tan Ramazan ayı sürprizi! 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, güncel liste...

Mis Ramazan Şerbeti
* 1 lt

Medine Hurması
* 250 gr

Tunus Hurması
* 250

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ŞOK'tan Ramazan ayı sürprizi! 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, güncel liste...

Mühür Kemalpaşa
* 140 gr

Mühür Kızarmış Tel Kadayıf
* 400 gr

Mühür Porsiyon Kadayıf
* 250 gr

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ŞOK'tan Ramazan ayı sürprizi! 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, güncel liste...

Ramazan Şekerparesi
* 250 gr

Piyale İrmik Helvası
* 400 gr

Piyale Trileçe
* 356 gr

Dr. Oetker Fırsat Paketi
* 3 Kakaolu puding /5'li hamur kab.toz. /5'li şekerli van. /3 Maya