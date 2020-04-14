ŞOK'tan Ramazan ayı sürprizi! 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, güncel liste...

ŞOK 15 Nisan 2020 aktüel ürünle kataloğu yayımlandı. Ramazan ayına özel sürpriz ürünlerin yer aldığı katalogda, güllaç, gül suyu, Ramazan şerbeti, Medine hurması, Tunus hurması, tel kadayıf, Kemalpaşa gibi tatlı çeşitleri ürünler bulunuyor. Öte yandan elektronik ev aletleri ile birçok çeşit gıda ürünü bu katalogda birleştirildi. ŞOK marketlerin bu haftaki indirimli ürünler listeini sizler için derledik. İşte 15-21 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 18:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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