HaberlerGaleriCüzdanında madeni parası olanlar dikkat! 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL'lik üretim Darphane'de böyle yapılıyor!
Cüzdanında madeni parası olanlar dikkat! 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL'lik üretim Darphane'de böyle yapılıyor!
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın madeni para ihtiyacını karşılamak üzere İstanbul'daki Darphane ve Damga Matbaası tesislerinde yürütülen üretim süreci oldukça özenli ve titiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu süreç, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan madeni paraların yüksek kalite ve hassas ölçülere dayalı olarak üretilmesini sağlar.