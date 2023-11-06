Cüzdanında madeni parası olanlar dikkat! 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL’lik üretim Darphane’de böyle yapılıyor!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Darphane ve Damga Matbaası İstanbul'daki tesislerinde madeni para üretimi için titiz bir çalışma yürütmektedir. Bu süreç, özenle planlanmış bir üretim zinciri içinde büyük bir hassasiyetle icra edilir. Madeni paraların üretim aşaması, öncelikle özenle hazırlanan ham maddenin kullanımıyla başlar. Özel bir formülasyon olan bakır, nikel ve çinko karışımı madde, madeni paraların hammaddesi olarak kullanılır. Bu titizlik, son ürünlerin yüksek kalitede ve hassas ölçümlere uygun olarak üretilmesini sağlar.