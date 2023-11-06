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Cüzdanında madeni parası olanlar dikkat! 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL'lik üretim Darphane'de böyle yapılıyor!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın madeni para ihtiyacını karşılamak üzere İstanbul'daki Darphane ve Damga Matbaası tesislerinde yürütülen üretim süreci oldukça özenli ve titiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu süreç, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan madeni paraların yüksek kalite ve hassas ölçülere dayalı olarak üretilmesini sağlar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.11.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 11:40
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Cüzdanında madeni parası olanlar dikkat! 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL’lik üretim Darphane’de böyle yapılıyor!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Darphane ve Damga Matbaası İstanbul'daki tesislerinde madeni para üretimi için titiz bir çalışma yürütmektedir. Bu süreç, özenle planlanmış bir üretim zinciri içinde büyük bir hassasiyetle icra edilir. Madeni paraların üretim aşaması, öncelikle özenle hazırlanan ham maddenin kullanımıyla başlar. Özel bir formülasyon olan bakır, nikel ve çinko karışımı madde, madeni paraların hammaddesi olarak kullanılır. Bu titizlik, son ürünlerin yüksek kalitede ve hassas ölçümlere uygun olarak üretilmesini sağlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cüzdanında madeni parası olanlar dikkat! 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL’lik üretim Darphane’de böyle yapılıyor!

BOZUK PARANIN ÜRETİM DETAYI

Bu yeni üretim süreci, özel damgaların kullanımına dayanmaktadır. Ham madde, bu özel damgaların yardımıyla işlenir. Her bir madeni para, kendine özgü deseni ve değeri yüzeyine kazınmış olan bu damgalarla donatılır, böylece benzersiz bir kimliğe sahip olur.

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Cüzdanında madeni parası olanlar dikkat! 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL’lik üretim Darphane’de böyle yapılıyor!

Merkez Bankası'nın ürettiği madeni paralar arasında 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş gibi farklı değerlere sahip olanlar bulunmaktadır. Üretim sürecinin sonunda, her bir madeni para tek tek paketlenir. Bu özenli paketleme işlemi, paraların kullanılmaya hazır hale gelmesini sağlar.

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Cüzdanında madeni parası olanlar dikkat! 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL’lik üretim Darphane’de böyle yapılıyor!

Örnek vermek gerekirse, 1 lira değerindeki pullar 100'lük paketler halinde, 50 kuruş değerindekiler 150'lilik paketlerde, 25 ve 10 kuruş değerindekiler 200'lük paketlerde, 5 kuruş değerindekiler 300'lük paketlerde ve 1 kuruş değerindekiler ise 400'lük paketler halinde düzenlenerek paketlenir. Bu düzenlemeler, pulların dağıtıma hazır hale getirilmesini sağlar.

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Cüzdanında madeni parası olanlar dikkat! 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL’lik üretim Darphane’de böyle yapılıyor!

SON BİR TESTTEN GEÇİYORLAR

Her bir paket son aşamada ağırlık testine tabi tutulur. Bu test, her bir poşetin içeriğinin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunmasını sağlar, böylece pulların kalitesi ve miktarı kesinlikle gerektiği gibi olur.